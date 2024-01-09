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Новости Канадские ученые нашли метод лечения некоторых нейродегенеративных болезней детей

Канадские ученые нашли метод лечения некоторых нейродегенеративных болезней детей

Виктория Христова Янв 9, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 31 Просмотров

Ученые из больницы SickKids в Торонто обнаружили метод лечения некоторых нейродегенеративных болезней детей.

Они разработали способ, который позволяет сократить накопление токсичных клеточных отходов у детей, страдающих расстройством спектра Зеллвегера (ZSD). У больных ZSD количество пероксисом – клеточных частей, ответственных за расщепление жиров, уменьшается из-за генетических мутаций.

ZSD характеризуется прогрессирующей нейродегенерацией и может вызывать симптомы от нарушений зрения до дисфункции печени и почек. У людей с ZSD нарушается аутофагия – процесс переработки клеток. В результате отсутствия работающих пероксисом накапливаются токсичные клеточные отходы, повреждая клетки и приводя к потенциально летальному исходу.

Исследование, проведенное в больнице SickKids под руководством доктора Питера Кима и доктора Роберта Бандсмы, показало, что увеличение клеточной активности с помощью генетического и фармацевтического вмешательства позволяет клеткам перерабатывать свои отходы и очищать поврежденный клеточный материал. Это открывает новые возможности для лечения ZSD.

Исследователи также установили, что усиление пексофагии – пути переработки поврежденных пероксисом с помощью определенных генетических вариаций, связанных с ZSD, приводит к переработке как нездоровых, так и здоровых пероксисом. Усиление пексофагии может привести к замедлению и прекращению разложения клетками других отходов.

Исследователи считают, что, понимая фундаментальные процессы, происходящие в клетках, можно разработать новые методы лечения не только ZSD, но и других нейродегенеративных болезней, таких как болезнь Хантингтона и болезнь Паркинсона. Они надеются, что их открытия помогут в поиске новых терапевтических подходов в области нейродегенеративных состояний.

Результаты исследования были опубликованы в журнале “Nature Communications”. Команда ученых планирует продолжить исследования на доклинических моделях ZSD, чтобы тестировать возможные лекарственные препараты, которые могут усиливать аутофагию или замедлять пексофагию.

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