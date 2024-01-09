Совершенство пиццы: частичка Италии в сердце Лашина

После многих лет домашнего приготовления пиццы для семьи и друзей братья Меллоцци открыли ресторан Frankie’s Forno Pizza в Лашине. Чтобы приготовить высококачественную, аутентичную пиццу, нужны страсть и мастерство – две вещи, которые Донни и Дэнни Меллоцци привносят на кухню.

Будь то ингредиенты или любовь, которую они вкладывают в это блюдо, они хотят донести итальянские вкусы своей семейной итальянской кухни до жителей Монреаля.

“Мы стараемся, чтобы все было как можно более аутентичным”, – сказал Донни. А что может быть более аутентичным, чем деликатесы из их семейной итальянской мясной лавки?

“Мой отец долгое время был мясником и совладельцем Marchigiani, и это заложено в нашей ДНК”, – добавил Дэнни.

Их предприятие с Forno Pizza Frankie’s вынашивалось долгое время.

“Мы говорим о 25 годах приготовления пиццы для друзей и семьи. Я занимался кейтерингом в подвале дома, и у меня там была хорошая обстановка, и люди приходили за пиццей к нам”.

Но поскольку их пицца пользовалась большим спросом, они решили переехать в магазинчик-пекарню в Лашине. Заказы размещаются через их аккаунт в Instagram, и клиенты забирают пиццу по предварительной записи два раза в неделю.

Братья говорят, что их бизнес – это нечто большее, чем приготовление теста, это уважение и продолжение наследия их отца.

“Каждая пицца, которую мы готовим, рассказывает историю. И это история нашей семьи”.

Братья даже получили высокую оценку от американского эксперта по кулинарии Стива Долински. “Он журналист, удостоенный премии Джеймса Бирда, и входит в комитет, который управляет 50 лучшими ресторанами мира. Он там один из судей, и он пришел и сказал: “Я должен попробовать вашу пиццу, мне нравится ваша история”. Это пицца, которая меняет жизнь”, – сказал Донни.