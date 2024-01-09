Лото-Квебек построит отель при казино Монреаля

Лото-Квебек объявляет о строительстве отеля на 200 номеров на территории казино Монреаля, инвестиции в который оцениваются в 150 миллионов долларов.

Государственная компания станет его единственным владельцем, и открытие ожидается в течение «двух-трех лет», заявил на пресс-конференции в понедельник утром ее президент и главный исполнительный директор Жан-Франсуа Бержерон.

Название гостиничного бренда, выбранного Loto-Québec, еще не разглашено. Сообщается, что в настоящее время ведутся обсуждения с различными компаниями по этому поводу.

На данный момент государственная компания говорит о «высококлассном» объекте, архитектура которого, которую еще предстоит определить, будет хорошо сочетаться с окружающей средой парка Жан – Драпо.

Генеральный директор сказал, что представляет себе четырехэтажное здание, которое появится на свет вместо нынешней многоуровневой парковки, примыкающей к бывшему павильону Франции, который сегодня полностью посвящен азартным играм.

В ближайшие месяцы последуют тендеры на строительные работы, которые продлятся не более трех лет, намекнул его генеральный директор.

В свою очередь мэр Монреаля Валери Плант высоко оценила проект, посчитав, что он полностью соответствует видению развития, содержащемуся в новом генеральном плане парка Жан-Драпо, принятом в 2021 году. Последний объединяет острова Нотр-Дам и Св. Елены.

Генеральный директор компании парка Жан-Драпо Вероник Дусе уточняет, что участок, о котором идет речь, принадлежит правительству Квебека и в настоящее время имеет «разнообразное» зонирование, которое позволило бы построить и коммерчески использовать отель, примыкающий к казино.

Вся остальная территория двух островов, в том числе территория, предназначенная для деятельности Ла Ронда на его восточной оконечности, является «парковой» зоной и без изменений не могла бы использоваться для строительства других гостиничных объектов или жилых комплексов.

Казино Lake-Leamy в Гатино и казино Manaire Richelieu в Ла-Мальбе уже пользуются преимуществами наличия собственных отелей под брендами Hilton и Fairmont. Имея по 330-400 номеров в каждом, эти отели имеют среднюю заполняемость 80%, сказал г-н Бержерон, добавив, что настало время, чтобы в Монреале также был свой собственный отель.

Следует напомнить, что перед лицом гражданской оппозиции Лото-Квебек был вынужден несколько месяцев назад отказаться от своего проекта по строительству игорного зала, примыкающего к Белл-центру в центре Монреаля. Отвечая на вопрос англоязычной журналистки, г-н Бержерон сказал, что строительство этого отеля является преимуществом.

«Я считаю, – сказал он, – что с точки зрения общественного здравоохранения хорошо иметь отель, чтобы отдохнуть, если это необходимо. Я не думаю, что мы увеличим риск, связанный с азартными играми. Скорее, мы только добавим дополнительное предложение для здоровья в эту нишу».

Со своей стороны, гостиничная ассоциация большого Монреаля приветствует это объявление с открытостью, поскольку этот проект правительства Квебека представляет собой предложение, отличное от того, что в настоящее время предлагает частный сектор Монреаля.