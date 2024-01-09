Забастовка школьных автобусов Transco продолжается

Тысячам школьников Монреаля приходится искать альтернативный транспорт в первый день возвращения в школу, поскольку забастовка автобусов Transco продолжает сказываться на них.

Родительница Карла Да Коста говорит, что поддерживает водителей, но задается вопросом, делают ли школьные советы все возможное, чтобы помочь детям.

“Забастовка, которая длится более двух месяцев, просто смехотворна”, – сказала она. “Даже забастовка с участием тысяч учителей не длилась так долго”. Да Коста добавляет, что ситуация была стрессовой для ее семьи, даже вынудив их приобрести второй автомобиль.

“Мы получили негативную реакцию от наших работодателей за те отгулы, которые нам пришлось запросить, чтобы компенсировать этот пробел в обслуживании”, – сказала она. “Нам повезло, что мы смогли воспользоваться услугами соседей, но я знаю других родителей, которые не могут позволить себе такой роскоши и вынуждены были прекратить работать, чтобы не подвергать своих детей риску”.

Школьные советы настаивают, что они такие же жертвы, как и семьи. “У нас нет никакой роли. Мы просто сопутствующий ущерб”, – сетует Майк Коэн, представитель школьного совета английского языка Монреаля (EMSB).

Он отмечает, что школьному совету не разрешается нанимать другую автобусную компанию, потому что у них есть контракт с Transco – не то чтобы было много других вариантов на выбор. “Было много родителей, которые очень расстроены, но мы ничего не можем для них сделать”, – сказал Коэн.

Поскольку на этой неделе на Монреаль надвигается снежная буря, он добавляет, что EMSB, вероятно, не придется отменять занятия. “Обычно нам приходится отменять рейсы из-за автобусов, но сейчас дети сами добираются в школы”, – сказал он о 9000 детях, оставшихся в подвешенном состоянии во время забастовки.

Со своей стороны, школьный совет Лестера Б. Пирсона (LBPSB) на прошлой неделе разослал родителям обновленную информацию, чтобы напомнить им, что забастовка Transco продолжается.

“Нам сообщили, что встречи назначены на неделю, начинающуюся 8 января, и мы ожидаем обновленной информации после этих встреч”, – заверили в правлении. “Тем временем мы продолжаем предлагать расширенный надзор за учащимися начальной школы до школы и/или после школы в обычные учебные дни”. То есть, детям предлагается продленка, чтобы родители смогли за ними приехать после окончания рабочего дня.

LBPSB заявляет, что осознает “неудобства, которые может вызвать эта ситуация, и работает со всеми вовлеченными сторонами, чтобы попытаться решить этот вопрос как можно быстрее”. Водители Transco бастуют с 31 октября.