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Новости Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Актуальные новости дня Делового Монреаля одной строкой

Denis Dankoff Янв 8, 2024 Новости, Новости одной строкой Оставить комментарий 9 Просмотров

Новости Делового Монреаля для тех, кто ценит время превыше всего. Каждый день мы предлагаем одной строкой самые актуальные и значимые новости дня тем, кто стремится оставаться в курсе последних деловых и других событий без лишних деталей. Кратко, точно и всегда актуально – новости для вас.

Актуальные новости Делового Монреаля 08.01.2024

🔸 Госпитализация министра обороны США Ллойда Остина выявила проблемы секретности и отсутствия своевременного информирования в Пентагоне.

🔸 Новые условия труда для госслужащих в Квебеке: повышение зарплат, дополнительная неделя отпуска и социальные гарантии.

🔸 Из-за приостановки полетов Boeing 737 Max 9 канадским путешественникам рекомендуется проверять свои бронирования на случай отмен или задержек.

🔸 Канадские номинанты не получили наград на «Золотом глобусе».

🔸 Микки Маус превратился в героя фильма ужасов.

🔸 Турция упростила правила въезда для канадских туристов.

🔸 Новые радары фиксации скорости с фотокамерами установлены на магистрали 25 в Монреале для повышения безопасности в районе работ в туннеле La Fontaine.

🔸 Министр иммиграции Канады Марк Миллер разрешает 807 000 иностранным студентам неограниченно работать: возникают опасения по поводу влияния на рынок труда.

🔸 В Квебеке с вечера вторника до утра среды ожидается сильный снегопад до 40 см осадков, метель и опасные дорожные условия.

 

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