Актуальные новости Делового Монреаля 08.01.2024
🔸 Госпитализация министра обороны США Ллойда Остина выявила проблемы секретности и отсутствия своевременного информирования в Пентагоне.
🔸 Новые условия труда для госслужащих в Квебеке: повышение зарплат, дополнительная неделя отпуска и социальные гарантии.
🔸 Из-за приостановки полетов Boeing 737 Max 9 канадским путешественникам рекомендуется проверять свои бронирования на случай отмен или задержек.
🔸 Канадские номинанты не получили наград на «Золотом глобусе».
🔸 Микки Маус превратился в героя фильма ужасов.
🔸 Турция упростила правила въезда для канадских туристов.
🔸 Новые радары фиксации скорости с фотокамерами установлены на магистрали 25 в Монреале для повышения безопасности в районе работ в туннеле La Fontaine.
🔸 Министр иммиграции Канады Марк Миллер разрешает 807 000 иностранным студентам неограниченно работать: возникают опасения по поводу влияния на рынок труда.
🔸 В Квебеке с вечера вторника до утра среды ожидается сильный снегопад до 40 см осадков, метель и опасные дорожные условия.
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