В ночь с 7 на 8 января состоялась церемония вручения премии «Золотой глобус» — восемьдесят первая по счету и первая после того, как в июне прошлого года права на ее проведение перешли компаниям Dick Clark Productions и Eldridge, а предыдущий организатор — Голливудская ассоциация иностранной прессы — был распущен.

Традиционно собрали самые яркие моменты мероприятия.

81-ю церемонию вручения премии «Золотой глобус», прошедшую в Лос-Анджелесе, как событие, которое не только отметило великолепные достижения в кинематографе за 2023 год, но и выделилось своими уникальными моментами, как радостными, так и спорными.

Главным героем вечера, безусловно, стал фильм “Оппенгеймер”, который пролил свет на жизнь создателя атомной бомбы.

Завоевав пять наград, включая лучшую драматическую картину и лучшую режиссуру (Кристофер Нолан), этот фильм демонстрирует глубину кинематографического мастерства. Особенно впечатляет работа Киллиана Мерфи и Роберта Дауни-младшего, получивших награды за свои роли.

Среди других значимых победителей стоит отметить фильм “Барби” Греты Гервиг, удостоенный награды за кинематографические и кассовые достижения, а также песню Билли Айлиш из этого же фильма.

Лили Гладстоун, ставшая лучшей драматической актрисой за роль в “Убийцах цветочной луны”, вошла в историю, став первой актрисой, представительницей коренного населения Америки, получившей “Золотой глобус”.

Однако церемония также была омрачена неудачным выступлением ведущего Джо Коя, который с трудом справлялся с ролью и даже вступил в конфликт с аудиторией.

Этот момент, к сожалению, оставил неприятный осадок.

Кроме того, присутствовали спорные моменты, такие как введение новых номинаций, в частности за кинематографические и кассовые достижения и лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении.

Эти изменения вызвали смешанные отклики среди критиков и зрителей.

В целом, 81-я церемония вручения “Золотого глобуса” была событием, отражающим как достижения, так и вызовы современного кинематографа, подчеркивающим важность кинематографического искусства и одновременно демонстрирующим сложности, с которыми сталкивается индустрия.

Итоги премии:

• лучший фильм (драма) – «Оппенгеймер»;

• лучший фильм (комедия/мюзикл) – «Бедные-несчастные»;

• лучшая режиссура – Кристофер Нолан («Оппенгеймер»);

• лучший актер (драма) – Киллиан Мерфи («Оппенгеймер»);

• лучшая актриса (драма) – Лили Гладстоун («Убийцы цветочной луны»);

• лучший актер (комедия/мюзикл) – Пол Джаматти («Оставленные»);

• лучшая актриса (комедия/мюзикл) – Эмма Стоун («Бедные-несчастные»);

• лучший актер второго плана – Роберт Дауни мл. («Оппенгеймер»);

• лучшая актриса второго плана – Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»)

• лучший сценарий – Жюстин Трие, Артюр Арари («Анатомия падения»);

• лучший фильм на иностранном языке – «Анатомия падения» (Франция)

• лучший анимационный фильм – «Мальчик и птица»;

• лучший саундтрек – Людвиг Йоранссон («Оппенгеймер»);

• лучшая песня – What Was I Made For («Барби»);

• лучшее кинематографическое/кассовое достижение (более $100 млн сборов) – «Барби»;

• лучший сериал (драма) – «Наследники»;

• лучшая актриса на ТВ (драма) – Сара Снук («Наследники»);

• лучший актер на ТВ (драма) – Киран Калкин («Наследники»)

• лучший сериал (комедия/мюзикл) – «Медведь»;

• лучшая актриса на ТВ (комедия/мюзикл) – Айо Эдебири («Медведь»);

• лучший актер на ТВ (комедия/мюзикл) – Джереми Аллен Уайт («Медведь»);

• лучший мини-сериал/телефильм/антология – «Грызня»;

• лучшая актриса в мини-сериале/телефильме/антологии – Али Вонг («Грызня»);

• лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии – Стивен Ян («Грызня»);

• лучшая актриса второго плана – Элизабет Дебики («Корона»);

• лучший актер второго плана – Мэттью Макфэдиен («Наследники»).

В этом году в каждой категории было шесть номинантов, в отличие от обычных пяти. Также были введены две новые категории: «Кинематографические и кассовые достижения» (по фильму «Барби») и «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» (Рики Джервэйс).