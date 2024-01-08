Народной артистке России Марине Нееловой – 77 лет!

Сегодня день рождения отмечает легендарная и гениальная актриса, которая может быть любой: веселой и грустной, серьезной и дурашливой, смешной и даже отвратной! Не может она быть лишь одной: неспособной сыграть то, что ей предлагают!

«Она гениально перевоплощается – в мужчину ли, в женщину, и становится другим человеком. Никогда и ни у кого я больше не видел такого дара. Неелова – актриса, которая может все», – так говорил про Марину Мстиславну ее коллега Игорь Кваша.

Марина Мстиславна, поздравляю! Спасибо за Ваши талантливые роли и верность театру! Верность, которой многим современным актерам стоит поучиться!

Вы когда-то сказали о том, что еще в институте Ваш характер называли стервозным. Но как здорово Вы им ответили: “Я считаю, что характер у меня не ужасный, а он у меня просто есть.”

В этой актрисе есть тайна – тайна бесконечного, смелого и сложного таланта в совокупности с высочайшим профессионализмом. Когда-то я, любящая и преданная «Ленкому», посмотрела «Вишневый сад» в «Современнике». Спектакль Галины Борисовны. С тех пор считаю, что Раневскую сыграли по-разному, но идеально, две актрисы – Александра Марковна и Марина Мстиславна. А вот Гаев лучший один – и это Саша Домогаров. Лучше, по крайней мере, я не видела.

«Современник» в жизни Нееловой начался с пьесы Виктора Розова «Вечно живые». Там она сыграла Нику. Спустя 13 лет она именно так назовет свою дочь.

За Вас, Марина Мстиславна! За Ваш талант, за Ваш характер, за Ваши роли и за то, что Вы есть на театрально-кинематографическом Олимпе! И хотя я обожаю «Ленком», «Современник» мне стал дорог благодаря Вам и Галине Борисовне. Многая лета! И добра!