Рынок недвижимости: чего ожидать в 2024 году?

После сезона простоя и ожидания, некоторые люди готовятся выставить свою недвижимость на продажу, поскольку зима – «большой сезон в сфере недвижимости».

Другие просчитывают продление ипотеки по фиксированной ставке от 2% до 6%, что приводит к «большой разнице в бюджете». Таким образом, следует ли ожидать увеличения количества домов, выставленных на продажу на рынке?

Брокер по недвижимости Мелани Бержерон объясняет свое видение рынка недвижимости. «Покупателей гораздо меньше из-за высокой ключевой ставки в сочетании с ценами на недвижимость. Приведет ли это к увеличению числа предложений или увеличению спроса, если в 2024 году ключевая ставка снизится? Все это, безусловно, повлияет на рынок»,-говорит она.

«На данный момент мы видим стабильность. Цены на некоторые объекты недвижимости снизились, все зависит от состояния дома. В целом, в Квебеке всё движется и не так, чтобы очень медленно. В остальной Канаде различия более заметны, рынки там другие”, – отмечает г-жа Бержерон.

У брокера по недвижимости есть некоторые комментарии. Это связано с тем, что цены на некоторые объекты недвижимости могут снизиться, если будет меньше запросов или покупателей. Кроме того, условия владельцев дома могут изменить цены.

В целом цены относительно стабильны. «Когда люди проявляют терпение, когда время продажи больше, они могут продавать по довольно стабильной цене», – добавляет г-жа Бержерон.

Во время пандемии определенное количество людей переехали из крупных городов, чтобы жить в более спальных районах страны и работать дистанционно.

Теперь, когда дистанционная работа больше не осуществляется на постоянной основе, «люди понимают, что поездки на работу занимают больше времени», – говорит Мелани Бержерон. Таким образом, покупатели ищут дома недалеко от своего места работы, то есть в крупных городах.

Однако, если цены на недвижимость сохранятся, «я не удивлюсь, если увижу какое-то движение в сторону регионов», отмечает она.

В 2024 году брокер по недвижимости сообщает, что «у покупателей будет гораздо больше возможностей, чем два года назад, но мы еще не пришли к снижению. Цены пока сохраняются», – заключает она.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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