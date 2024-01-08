Microsoft удалит текстовый редактор WordPad из Windows 11

Корпорация Microsoft пришла к решению исключить программу WordPad из ОС Windows 11.

Известно, что Microsoft уже давно заявляла о намерении полностью удалить приложение WordPad из будущих версий своей операционной системы. В дополнение к этому, пользователи не смогут самостоятельно переустановить данное приложение, даже если захотят.

В компании Microsoft “устаревание” определяется как этап жизненного цикла продукта, когда функциональность перестает активно разрабатываться и может быть удалена в будущих выпусках. Фактически, списки функций, которые считаются устаревшими, показывают, что WordPad находится в таком состоянии с 1 сентября прошлого года.

Однако стоит отметить, что MS Word, альтернатива WordPad, выпущенная в августе 1995 года, пока еще остается доступной в стабильной версии Windows 11. Все изменения будут сначала проходить через бета-каналы и каналы разработчиков.

Таким образом, это означает, что прежде чем WordPad будет полностью удален из операционной системы гиганта из Редмонда, пройдет некоторое время.

WordPad — это программа для создания и модификации текстовых документов в составе офисного пакета Microsoft Word 95. По набору опций и возможностей находится между Блокнотом и полноценным Microsoft Word. Посредством ВордПат можно форматировать, выводить на печать, настраивать цвета, наклон, размер шрифтов, создавать таблицы. В версии XP поддерживается Юникод.