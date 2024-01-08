Россиянке отказали в гражданстве Канады из-за дела о фейках про ВС РФ

Канада отказала российской активистке Марии Корташевой в предоставлении гражданства страны из-за ее участия в уголовном деле по фейкам о российской армии.

Мария Корташева, которая покинула Россию в 2019 году и в настоящее время работает техническим работником в Оттаве и является соучредителем группы активистов “За демократию в РФ”, боится, что Канада может депортировать ее по запросу Москвы, где ей грозит тюремное заключение.

7 июня 2023 года она присутствовала на церемонии получения гражданства вместе со своим мужем. Однако на предварительном собеседовании чиновник остановил процесс, когда Корташева объяснила свою ситуацию.

Позже Канадское министерство по миграции прислало ей письмо, в котором сообщается, что ее осуждение в России совпадает с аналогичным преступлением о фейках, описанным в уголовном кодексе Канады. Однако офис министра иммиграции Марка Миллера не ответил на запросы относительно возможного вмешательства в ситуацию.

Это вызвало возмущение консервативного иммиграционного критика Тома Кмиека, который намерен обсудить проблему Корташевой лично с министром. Он отметил, что в Канаде нет закона, запрещающего критиковать армию, политиков или правительство, так как это часть жизни в условиях демократии.

Марк Миллер заявил, что Корташева, как россиянка, критикующая свое правительство, “выставила шею”, и отметил, что она рассказала об обвинениях в Оттаве.

В конце ноября Басманный суд Москвы приговорил Марию Корташеву к восьми годам колонии общего режима по статье о распространении фейков о ВС РФ. Она была осуждена за пост о событиях в Буче, который она опубликовала в Telegram-канале. Поскольку она последние пять лет живет в Канаде, суд вынес приговор в ее отсутствие.