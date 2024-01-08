Honda может построить за $14 млрд завод по выпуску электромобилей в Канаде

Японская автомобильная компания Honda Motor Co. планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде, вложив в проект до $14 млрд

Японская автомобильная компания Honda Motor Co. планирует построить завод по производству электромобилей в Канаде, вложив в проект до $14 млрд, сообщает газета “Nikkei”. Предполагается, что инвестиции в новое предприятие могут достигнуть 2 трлн иен.

Honda рассматривает несколько вариантов для размещения завода, включая место рядом с существующим предприятием компании в провинции Онтарио. Помимо производства электромобилей, проект также может включать в себя создание производственных мощностей для аккумуляторов.

Окончательное решение о выборе места строительства канадского завода Honda планирует принять к концу 2024 года. Ожидается, что предприятие начнет функционировать в начале 2028 года.

Помимо Канады, Honda собирается начать производство электромобилей и аккумуляторов в американском штате Огайо в 2026 году. Тем самым канадский завод станет вторым по величине предприятием компании в Северной Америке. Около 40% всех продаж Honda в этом регионе приходится на счет Канады.