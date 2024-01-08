Культовый магазин грампластинок в Монреале выставлен на продажу

Этот магазин являлся неотъемлемой частью музыкальной жизни Монреаля и главным местом для любителей винила и тех, кто ищет редкую версию какой-либо записи или концерта. Теперь Beatnick Records выставлен на продажу.

Владелец Ник Каталано продает магазин на улице Сен-Дени, которым владел 25 лет, решив, что пришло время кому-то помоложе возглавить это заведение вместо него. “Я не хочу закрывать это заведение”, – сказал он. “Я просто хочу передать эстафету, и я должен найти кого-то, у кого есть такая же страсть, как у меня, чтобы продолжить это”.

Он сказал, что будет нелегко найти кого-то с такой же страстью, как у Каталано, но что он готов убедиться в правильности продажи. “Спешить некуда”, – сказал он. “Я просто прощупываю почву и смотрю, что произойдет”.

72-летний барабанщик и диджей открыл магазин в декабре 1998 года и сказал, что на протяжении двух с половиной десятилетий не всегда было легко ориентироваться в предпочтениях публики. Но как-то все же получалось находить то, что интересует меломанов. “Он строился, вероятно, половину из этих 25 лет”, – сказал он радио CJAD 800.

Он сказал, что его страсть к музыке не изменилась, но он не хочет заниматься повседневной рутиной.

“Я не бухгалтер, я не бизнесмен. Я музыкант, которому пришлось открыть музыкальный магазин, чтобы иметь дневную работу”, – сказал он. “Все происходит из-за страсти, но у меня нет никакой страсти к цифрам и тому подобным вещам, так что это то, от чего я хочу избавиться”.

Возможно, настало время приобрести музыкальный магазин.

Продажи винила в последние годы резко выросли. Отчет Luminate за середину 2023 года показал, что продажи выросли на 21,7% за первое полугодие, что продолжает тенденцию после пандемии.

Каталано сказал, что возрастная категория потребителей снизилась, и дети раннего и среднего подросткового возраста ищут новые классические диски для своих коллекций.

“В основном это маленькие дети”, – сказал он. “Они открыли для себя винил. Они открыли для себя хобби. Они открыли для себя удовольствие сидеть с компанией друзей и слушать пластинки… Люди, которые этим увлекаются, по-настоящему увлечены”.