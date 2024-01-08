Монреальские подростки спасли тонущих на Барбадосе

Эмма Бассерманн и Зои Мекленсек собирались оседлать свою последнюю волну во время буги-бординга на побережье Барбадоса в среду, когда услышали, как женщина в воде зовет на помощь.

Женщина, Белинда Стоун из Южного Лондона, Англия, рассказала монреальским подросткам, что ее муж Роберт был слишком далеко в океане и изо всех сил пытался вернуться на берег. Девочки немедленно доставили ее в больницу, но быстро поняли, что у них недостаточно времени, чтобы прийти на помощь ее супругу.

“Мы не знали, сколько у нас осталось времени. Поэтому мы немедленно вернулись и посадили ее мужа на доску для буги, я привязала ремень доски для буги к своей лодыжке, и вытащила его обратно на берег, пока течение не стало не таким сильным. Затем мы вернулись к береговой линии, пока он не смог коснуться песка”, – сказал 13-летняя Мекленсек-в интервью CTV News в пятницу.

14-летняя Бассерманн – пловчиха из клуба плавания “Дорваль”, которая находится на Барбадосе в 10-дневном тренировочном лагере для подготовки к олимпийским испытаниям. Мекленсек была там, потому что ее отец, Чак Мекленсек, является тренером клуба по национальному развитию.

Драматическая сцена разыгралась в пляжном клубе Барбадоса в Крайст-Черч, на южной оконечности Карибского острова. Молодые девушки говорят, что они оказались в нужном месте в нужное время, и то, что они обе были хорошими пловчихами, помогло спасти жизни пары.

Молодых девушек превозносят как героев за спасение пары. Они говорят, что у них просто сработали инстинкты, и они знали, что плыть параллельно берегу при сильном течении – лучший способ спасти мужчину.

“Если бы мы были более слабыми пловцами, это могло бы обернуться гораздо более катастрофическими последствиями”, – сказал Бассерман, который тренируется около 21 часа в неделю в Монреале. Оказавшись на пляже, они оба были осыпаны похвалами.

Несмотря на то, что на этой неделе ее навыки плавания подверглись окончательному испытанию, Бассерманн сказала, что впереди у нее гораздо больше тренировок, поскольку она нацелена на Олимпийские игры в 2028 году и последующие годы.

Местный политик наградил их благодарственным подарком, а чета Стоун говорит, что девочки спасли им жизни. “Я действительно чувствую, что у нас есть хороший ангел-хранитель, присматривающий за нами”, – сказала Белинда. “Возможно, канадский”, – добавил ее муж.