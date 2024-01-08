Метеослужба Квебека: Большая неопределенность из-за “сильного шторма”

Ожидается, что во вторник по южному Квебеку пронесется сильный шторм, который принесет с собой опасные условия для вождения.

“Осадки начнутся в виде снега, а затем сменятся дождем в среду утром”, – поясняет Министерство окружающей среды и изменения климата Канады.

Ожидается, что шторм принесет с собой “продолжительный период ледяного дождя” и сильный ветер.

“Можно ожидать опасных условий вождения”, – сообщило агентство. “Рассмотрите возможность отсрочки любых несущественных поездок”.

В специальном прогнозе погоды добавляется, что по-прежнему существует большая неопределенность в отношении того, сколько осадков может выпасть.

Необычно мягкое начало зимы в Квебеке отпугнуло туристов, надеявшихся на зимнюю страну чудес, и временами снижало посещаемость некоторых популярных горнолыжных склонов провинции.

Канадский метеоролог Жан-Филипп Бегин (Jean-Philippe Bégin) сказал, что прошлый месяц был вторым самым теплым декабрем в южном Квебеке за всю историю наблюдений после декабря 2015 года, со средними температурами на несколько градусов выше нормы и относительно скудными снегопадами во многих городах.

Мягкие условия привели к тому, что агентство назвало декабрь 2023 года “фальстартом зимы” в Квебеке.

Мягкая погода сохранялась в Монреале всю первую неделю января, и некоторые туристы, надеявшиеся насладиться зимней погодой в живописном Старом Монреале, заявили в среду, что были разочарованы, обнаружив вместо этого сырой, серый городской пейзаж.