Женщина, погибшая в автокатастрофе в автобусе в Нью-Йорке, была из Монреаля

Полиция штата Нью-Йорк обнародовала имя жительницы Монреаля, которая погибла при крушении автобуса на шоссе 87 в южном направлении в пятницу.

Полиция сообщает, что 74-летняя Жанна Эльзани Джордан Колин из Монреаля погибла, когда туристический автобус Skyway Coach Line, в котором она ехала из Монреаля, разбился около 12:50 в Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк.

Другой пассажир был доставлен самолетом в медицинский центр Олбани и остается в критическом состоянии.

По данным полиции, в автобусе находились 23 человека, включая водителя, и еще 10 пассажиров получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Полиция штата продолжает расследование авиакатастрофы и просит всех, кто, возможно, был ее свидетелем, связаться со штаб-квартирой полиции по телефону 518-783-3211.