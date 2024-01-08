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Новости Женщина, погибшая в автокатастрофе в автобусе в Нью-Йорке, была из Монреаля
Фото: https://montreal.ctvnews.ca/

Женщина, погибшая в автокатастрофе в автобусе в Нью-Йорке, была из Монреаля

Виктория Христова Янв 8, 2024 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 51 Просмотров

Полиция штата Нью-Йорк обнародовала имя жительницы Монреаля, которая погибла при крушении автобуса на шоссе 87 в южном направлении в пятницу.

 

Полиция сообщает, что 74-летняя Жанна Эльзани Джордан Колин из Монреаля погибла, когда туристический автобус Skyway Coach Line, в котором она ехала из Монреаля, разбился около 12:50 в Лейк-Джордж, штат Нью-Йорк.

Другой пассажир был доставлен самолетом в медицинский центр Олбани и остается в критическом состоянии.

По данным полиции, в автобусе находились 23 человека, включая водителя, и еще 10 пассажиров получили травмы, не представляющие угрозы для жизни.

Полиция штата продолжает расследование авиакатастрофы и просит всех, кто, возможно, был ее свидетелем, связаться со штаб-квартирой полиции по телефону 518-783-3211.

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