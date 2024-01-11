Десятки тысяч людей остались без электричества, школы закрыты из-за снегопада в Квебеке

Десятки тысяч домов остались без света в среду утром после того, как на Квебек выпало 15 см снега.

Больше всего пострадал регион Eastern Townships, где более 29 000 домов остались без электричества.

На втором и третьем местах – Центр Квебека и Монтережи, где произошло 1968 и 1205 отключений соответственно.

В Монреале 259 потребителей остались без электричества.

В городе больше не действует зимнее штормовое предупреждение от Министерства окружающей среды и изменения климата Канады, поскольку снег и ледяной дождь переходят в ливень в среду утром.

Прогнозируется выпадение от 10 до 20 мм осадков, и это беспорядочное сочетание осадков может привести к затруднению движения в час пик.

К полудню среды ожидается более сухая погода.

Ожидается, что в четверг и пятницу температура понизится, но в ночь с пятницы на субботу ожидается еще один шторм, и, по прогнозам, выпадет от 15 до 20 см снега.