Канадскую секс-работницу обвинили в дискредитации армии

Военная полиция Канады обвинила Кристину Гилкрист, секс-работницу, в незаконном использовании военной формы.

Органы правопорядка считают, что фотографии Гилкрист в форме армии, размещенные на ее анкете, наносят ущерб репутации армии. Также командование армии выдало распоряжение, предостерегающее солдат от обращения к услугам Гилкрист.

По мнению командования, это противоречит этическому кодексу вооруженных сил. Однако сама Гилкрист считает, что такие обвинения являются необоснованными. Она подчеркивает, что никогда не выдавала себя за солдата и указывает на свой сайт, где ясно указано, что она никогда не служила в армии.

Для нее военная форма является своеобразным фетишем. Армия нечасто преследует юридически за незаконное использование военной формы. В основном такие случаи связаны с людьми, которые сознательно выдают себя за военнослужащих.