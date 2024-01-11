Скоро начнется строительство крупного аккумуляторного завода к югу от Монреаля

В ближайшие недели будет вырублено около 8000 деревьев, чтобы освободить место для будущего аккумуляторного завода North volt в Квебеке.

Ожидается, что строительство мощного завода стоимостью 7 миллиардов долларов в Сен-Базиль-Легране и Макмастервилле начнется в ближайшие дни после объявления о нем в октябре.

Квебек выделил 2,9 миллиарда долларов, а Канада внесла до 1,34 миллиарда долларов. Northvolt обязалась пересадить 2,5 дерева на каждое, срубленное для строительства завода. Итого должно быть высажено около 22000 деревьев, молодых, взамен вырубленных.

“То, что делает Northvolt, лучше, чем то, что мы видим во многих городах, где они сажают один к одному, а здесь мы посадим 2,5 к одному”, – сказал Максим Бурдо из Центра защиты городского леса.

Именно здесь Квебек будет инвестировать миллиарды долларов в революцию в области электромобилей! Будут построены подъездные пути, чтобы весной грузовики могли перевозить древесину и другие материалы для земляных работ.

Компания подверглась критике из-за того, что ей было предоставлено разрешение обойти процедуру экологической экспертизы (BAPE) во время строительства. “Мы избежали наиболее чувствительных участков объекта, мы минимизировали наше воздействие на объект и планируем свести к минимуму остаточное воздействие, которое у нас есть”, – сказал представитель Norvolt Лоран Террьен.

Northvolt утверждает, что производит самые экологичные аккумуляторы для электромобилей в мире, но в их состав будут входить такие металлы, как литий, никель, марганец и кобальт. Их небезопасная добыча в странах третьего мира привела к серьезной критике в адрес индустрии электромобилей.

“Политика Northvolt заключается в работе с поставщиками, которые могут доказать, что они не оказывают социального или экологического воздействия”, – сказал Терриен. “Это часть нашей оценки жизненного цикла”.

Ускоренный характер проекта в сочетании с ограниченным участием местного населения продолжает вызывать беспокойство в сообществах Сен-Базиль-ле-Гран и Макмастервилль.

“Все делалось за нашими спинами”, – сказал оппонент Франсуа Кузино. “Информация едва доходила до нас”. Northvolt заявила, что не хочет терять времени и надеется, что сооружение будет построено уже летом, а первые батареи будут выпущены к 2026 году.