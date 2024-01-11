Дети из США и Канады участвовали в конкурсе на лучшую рецензию на русском

В США и Канаде был проведен конкурс на лучшую книжную рецензию на русском языке. Участвовали подростки и дети, проживающие в этих странах.

Критерием было написание рецензии после чтения книги, также написанной на русском языке. Победители и призеры конкурса были награждены дипломами и подарочными картами. Первое место достигало карты с номиналом $100, которую можно было потратить в одном из популярных интернет-магазинов.

Этот конкурс способствовал повышению популярности русского языка в Северной Америке среди как молодежи, так и взрослых. Инициатором конкурса была компания “Книгура в Америке”. Завершившийся конкурс на лучшую книжную рецензию на русском языке “Время всегда хорошее” был организован в США и Канаде.

Жюри конкурса объявило результаты, а первое место в номинации “Индивидуальная рецензия. Старшая группа” заняла Екатерина Потапова из школы “Wonder Heritage Language Centre” в Торонто.

Екатерина уже не в первый раз становится победителем этого конкурса: она ранее занимала и первые, и вторые места. В этот раз Екатерина написала рецензию на повесть Виктории Ледерман “Календарь ма(й)я”. Также в конкурсе победила Ника Ракитина из Торонто, которая написала креативную рецензию на книгу Свена Нурдквиста “Переполох в огороде”.

Николасу Мирнаги из Хьюлета, штат Нью-Йорк, всего 7 лет, удалось стать победителем в номинации “Индивидуальная рецензия” в младшей группе (4-9 лет) за свою рецензию на книгу Андрея Усачева “Умная собачка Соня”.

Соответственно, второе и третье место в этой номинации заняли Костя Умаханов и Никита Краснокутский. В старшей группе (10-16 лет) первое место заняла Екатерина Потапова с рецензией на книгу Виктории Ледерман “Календарь ма(й)я”.

Второе место досталось Василию Тищенко, ученику русской детской студии в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, за рецензию на книгу Кэтрин Патерсон “Мост в Терабитию”. Третье место завоевала Маша Загвойская с рецензией на книгу Марии Даниловой “Аня здесь и там”.