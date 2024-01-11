Умер народный артист России Юрий Соломин















Скорбная весть пришла сегодня – на 89-м году жизни скончался Юрий Мефодьевич Соломин, великолепный театральный актер, киноактер и бессменный худрук Малого Театра.

Сразу после Рождества, несколько дней назад, артиста выписали из больницы после инсульта. И сердцу хотелось верить, что это не конец. Но сложилось иначе, и Юрий Мефодьевич сегодня встретится на самом деле с теми, кого называют «последними могиканами» в искусстве.

Я не могу с легкостью назвать много ролей этого артиста, но Павла Кольцова из «Адьютанта его превосходительства» я точно помню. Равно как и Арсеньева из «Дерсу Узала», Телегина из «Хождения по мукам» и Славина из «ТАСС уполномочен заявить».

Но мне, несмотря на всю мужественность и волевые черты лица артиста, он милее мне в ролях, скажем, Генриха Айзенштайна в «Летучей мыши» и трактирщика Эмиля в «Обыкновенном чуде».

О театре не могу ничего сказать, ибо видела его в одной только телепостановке «Горе от ума», где он играл Фамусова.

Ушел достойный и порядочный человек. Но страшно даже не это. Беспокоит судьба хорошего, крепкого и неиспорченного до сей поры театра. Молитесь, Там, Повыше, Юрий Мефодьевич! Должны, обязаны, молитвы всех достойных худруков принести благодать сюда, на наши многострадальные подмостки Мельпомены!

Царствие Вам Небесное! Спасибо за то, что были, и за то, сколько успели сделать! Покойтесь с миром!