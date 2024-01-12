В Канаде сожгли 33 церкви после информации о детских захоронениях

В течение последних полутора лет в Канаде было уничтожено не менее 33 христианских церквей в различных регионах страны, как сообщается в собственном расследовании, проведенном телеканалом CBC.

Специалисты подтвердили, что 24 пожара были результатом умышленных поджогов, в то время как только два случая связаны с несчастными случаями. Остальные происшествия находятся на стадии расследования, но предварительные выводы указывают на преднамеренные поджоги. Последний случай уничтожения христианской церкви в Канаде был зафиксирован в декабре 2023 года.

Телеканалом CBC были опрошены эксперты, которые предположили, что поджоги могут быть связаны с обнаружением массовых захоронений на территориях бывших школ для детей коренных жителей, которые находились под управлением римско-католической церкви. Примерно в 2021 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо осудил поджоги церквей и заявил, что граждане не должны выражать свое недовольство на зданиях, которые могут быть источником утешения для других людей.

В мае 2021 года было обнаружено 1 148 безымянных могил несовершеннолетних на территориях трех бывших школ-интернатов для детей индейцев в Канаде. Это событие потрясло канадскую общественность и вызвало требования провести раскопки на территории всех бывших учебных заведений для коренных народов. Стоит отметить, что последняя из таких школ закрылась в 1996 году. После обнаружения захоронений начались поджоги церквей, а десятки из них стали объектами вандализма.

В 1876 году Канада приняла акт об индейцах, который предусматривал изъятие земель коренных народов для нужд федерального правительства. В 1884 году внесли изменения в акт, касающиеся создания резидентских школ. Эти школы-интернаты принудительно забирали детей индейцев с целью их интеграции в канадское общество. Из более чем 150 тысяч учеников более 3,2 тысячи погибли от болезней и побоев. В 2017 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо официально извинился перед пострадавшими коренными жителями и выделил компенсации в размере 800 миллионов канадских долларов.