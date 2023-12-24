Банк Канады может снизить процентные ставки в 2024 году

Банк Канады может снизить процентные ставки в следующем году, но его управляющий заявил, что для этого необходимо несколько месяцев устойчивого снижения базовой инфляции, как сообщается в статье Bloomberg.

Тифф Маклем, глава центрального банка, заявил, что снижение базовой ставки овернайт может произойти где-то в предстоящем году. Однако он заявил, что директивным органам сначала необходимо увидеть несколько месяцев замедления базовой инфляции.

Заявление губернатора высветило смещение акцента чиновников, поскольку они перешли от того, насколько высокими должны быть ставки, к тому, как долго они должны оставаться на своем текущем уровне.

На прошлой неделе Федеральная резервная система сохранила стоимость заимствований на прежнем уровне, но прогнозы показывают консенсус в отношении того, что снижение ставок произойдет в 2024 году. Джером Пауэлл, председатель Федеральной резервной системы, заявил, что политики обращают свое внимание на то, когда им следует снижать ставки, поскольку инфляция продолжает снижаться, приближаясь к целевому показателю в 2%.

Между тем, трехмесячная скользящая средняя базовой ставки Банка Канады замедлилась до 2,96% в октябре, что впервые с марта 2021 года находилось в пределах диапазона регулирования инфляции центральным банком в 1-3%.

“Мы, безусловно, чувствуем себя более уверенно в том, что денежно-кредитная политика работает, и все больше создается условий для возвращения к 2%-ной инфляции”, – сказал Маклем.

“Мы еще не достигли этого. Есть еще несколько вещей, которые нам нужно увидеть, чтобы быть более уверенными в том, что мы возвращаемся к 2%, и мы внимательно следим за ними”, – добавил он.

Маклем также заявил, что, по его мнению, стоимость заимствований вряд ли вернется к уровню, существовавшему до пандемии.

“После глобального финансового кризиса у нас было 10-12 лет необычно низких процентных ставок. Я думаю, есть веские основания полагать, что мы не собираемся возвращаться к этим очень низким ставкам”, – сказал он.

Банк Канады опубликует резюме обсуждений решения в декабре, на котором процентные ставки были сохранены на уровне 5% на третьем заседании подряд.

Обратите внимание на интересное предложение:

St-Laurent

Новая квартира 1,034 кв. футов рядом с Bois-Franc на сдачу, 2 спальни, 2 ванные, кондиционер, подземный гараж, локер.

Все электроприборы и горячая вода включены в цену. В доме gym, наружный бассейн, террасса на крыше.

Вблизи метро, школ, парка, спортивного центра, магазинов.

Немедленное заселение

$2,350 в месяц.

Facebook I Instagram I Linkedin