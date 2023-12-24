Honda отзывает почти 300 тыс. машин в Канаде

На днях компания Honda объявила о крупной отзывной кампании, затрагивающей почти 300 тысяч автомобилей на территории Канады.

В рамках этой инициативы будут отозваны модели Acura и Honda, выпущенные с 2017 по 2020 годы. Причиной отзыва стал дефект отливки крыльчатки топливного насоса, из-за которого некоторые детали могут иметь низкую плотность.

Оказывается, течение времени может привести к деформации крыльчатки с низкой плотностью, что в свою очередь может потенциально повредить корпус топливного насоса и сделать его неработоспособным. В результате, этот дефект может привести к остановке двигателя или аварии во время движения. Важно отметить, что компания Honda не получила никаких сообщений о происшествиях или травмах, связанных с этим дефектом.

Автопроизводитель обязался поэтапно заменить все потенциально опасные детали. Отзыв автомобилей – типичная практика для автопроизводителей, и в прошлом такие мероприятия проводились и другими компаниями. К примеру, ранее Toyota объявила о отзыве 1 миллиона автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Отзывные кампании в автомобильной промышленности – это часто встречающаяся практика, когда дефекты, допущенные при производстве автомобилей, исправляются. Эти меры могут касаться как небольшого числа автомобилей, так и миллионов транспортных средств, а варианты устранения проблемного момента могут варьироваться от настройки до полного выкупа автомобиля у владельца.

Одним из крупнейших случаев отзыва автомобилей с дефектными подушками безопасности была ситуация с фирмой Takata. В 2013 году было отозвано более 3,6 миллионов автомобилей разных марок, и компания в конечном итоге обанкротилась и была поглощена конкурентом.