Меган Маркл: условия примирения с королевской семьей

Принц Гарри и его жена Меган Маркл стали все больше отдаляться от королевской семьи. Однако, есть шанс на возобновление контакта с родственниками, но для этого придется выполнить несколько условий.

Биограф королевы Том Куини считает, что эти условия потребуют от Меган Маркл огромных усилий. Однако с большей вероятностью, они приведут к примирению с родственниками Гарри. Одним из ключевых условий является проживание всех родственников в Англии.

Это означает, что Меган должна забыть о своей жизни в США, где она планировала продолжить карьеру актрисы. Кроме того, королевская семья примет Меган только в том случае, если она будет полностью подчиняться Карлу III, королеве-консорту, а также принцу Уильяму и его супруге Кейт Миддлтон.

Однако, по мнению Куини, гордость Меган не позволит ей согласиться на подобные условия.

Отношения принца Гарри с его семьей начали ухудшаться с 2020 года. Они потеряли возможность официально представлять монарха в поездках, исполнять церемониальные обязанности и использовать титул.

После переезда в США пара приобрела дом в Санта-Барбаре. Однако, отношения Гарри и Меган с родственниками так и не наладились. Скандалы и взаимные претензии только усугубляют ситуацию в королевской семье.