Рождественские фрукты: каковы традиции?

Знаете ли вы, что в Японии клубника является одним из символов празднования Рождества? А на старых заграничных рождественских открытках можно было увидеть свежие груши, персики и виноград.

Знаете ли вы, что в Японии клубника является одним из символов празднования Рождества? А на старых заграничных рождественских открытках можно было увидеть свежие груши, персики и виноград. На самом деле, рождественские плоды давно существуют и в виде ёлочных игрушек.

Издавна любые фрукты и плоды, произрастающие на земле, символизируют плодородие, здоровье, благополучие и надежду на лучшее. Экзотические фрукты или те, которые не сезонные для данного региона, также могут символизировать то же самое, включая мечты, путешествия и неожиданные, приятные встречи.

Рождественский символ второй по популярности после яблока – виноград и груша. Груша, подобно яблоку, может расти почти в любом климатическом поясе, за исключением слишком жарких и холодных мест. Существуют как летние, так и зимние сорта этих фруктов. В Венгрии, например, абсолютно съедобные груши и яблоки можно увидеть на деревьях даже в ноябре-декабре.

Есть ещё один интересный рождественский мотив, связанный с грушей – куропатка на грушевом дереве. Он пришёл в Англию из тех времён, когда с 1558 по 1829 год католикам было запрещено открыто исповедовать свою веру. В это время была написана песня “12 дней рождества”, предназначенная для молодых адептов и содержащая скрытый смысл, представленный в виде символов, понятных детям. Куропатка на груше символизировала Иисуса Христа.

Виноград, кроме перечисленного выше, ассоциируется ещё и с вином, которое в христианской традиции символизирует кровь Господа нашего, Иисуса Христа.

Воспользуйтесь духом Рождества, создав фруктовые украшения. Для этого соорудите елочки из клубники, винограда и киви, нанизанных на зубочистки, придав елке форму. Кроме того, используйте яркие цвета фруктов в качестве праздничного украшения.

Фрукты, помимо того, что являются полезным и вкусным вариантом, играют основополагающую роль в составе рождественского ужина. Пусть в это Рождество фрукты не только дополнят подаваемые блюда, но и станут главными героями праздника, полного красок и вкусов!

С наступающим!