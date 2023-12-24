Как и что работает в Монреале на Рождественские праздники

Расписание работы различных монреальских учреждений, служб и магазинов в период праздников.

Вне зависимости от того, празднуют ли жители Рождество в эти дни или отмечают его позже, а то и совсем не празднуют, знать о том, как работают городские службы в конце декабря, всё же полезно. Отдельные службы отдыхают, расписание у других изменилось.

Постараемся быть краткими:

Служба 311 – срочные работы по Монреалю. Телефон работает, если дело срочное, то работники приедут (обрыв электрокабеля, например, провал в асфальте и т.д.). Бюро по приёму населения тоже работают, хотя по сокращённому расписанию, это касается как 25 и 26 декабря, так и 1 и 2 января.

Бюро Accès Montréal (обслуживание населения, если срочность не требуется) и приёмные по обслуживанию населения – с 22 декабря по 2 января закрыты. Празднуют!

Выдача всевозможных разрешений и лицензий, если требуется решение городских и муниципальных властей – тоже закрыты с 22 декабря по 2 января.

Все запросы и заявления по электронной почте не рассматриваются до 3 января.

Но все службы работы с гражданами в цифровой сфере (заполнение документов, получение ответов на вопросы и т.д., где нет необходимости в участии человека) работают без ограничений.

Монреальские экоцентры – то же самое, закрыты до 2 января.

Бассейны, муниципальные стадионы, библиотеки, дома культуры – каждое заведение работает по собственному расписанию, как правило, сотрудники отдыхают 25 января и 1 января, но если надо знать точно, то необходимо либо зайти на сайт учреждения либо посмотреть на объявление у входа.

Биодом, Биосфера, Инсектариум, Ботанический сад, Планетарий – 24 и 25 декабря закрыты, но 1 января работают с 13 часов до 17.

Городской суд и районных суды закрыт до 2 января включительно для принятия аппеляций, запросов, заявлений. Судьи работают в случае необходимости принятия срочных решений.

Уборка мусора на территории Монреаля: Вся уборка мусора, которая по расписанию выпадает на понедельник (на 25 декабря на сей раз и на 1 января) переносится. Это касается как зелёных ящиков, так и серых, так и коричневых, так и сбора негабаритных предметов. В зависимости от квартала, уборка мусора либо сдвигается на 1-2 дня впёред (2-4 января), либо мусор собирается на пару дней раньше, но перечислить все кварталы невозможно. Лучше всего запомнить, что 25 декабря и 1 января мусороуборчные машины не приедут. Возможно, лучше всего отложить дело на неделю, в конце концов, зима, холодно, особых запахов быть не должно.

Магазины – как правило, не работают 25 декабря и 1 января, но всё зависит от владельцев. Крупные торговые сети работать в эти дни не будут, а что касается лавок и мелких магазинов – зависит. Аптеки, разумеется, работают по обычному расписанию.

Ограничение на стоянку автомобилей – все ограничения действуют в соответствии с обычным расписанием для рабочих и праздничных дней (то есть, 25 и 1 января работа по воскресному расписанию).

С праздниками, и да пребудет с вами сила.