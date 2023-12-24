Иммиграция с Александрой Мельниковой. ПМЖ для специалистов из сферы транспорта и работников сельского хозяйства

20 декабря Министерство пригласило транспортников (!!!) 670 человек с минимальным баллом 435

– сборщики самолетов и инспекторы

– водители грузовиков

– офицеры морского транспорта и помощники капитанов судов

– инженеры морских видов транспорта

– диспетчеры воздушного транспорта

– летчики

– железнодорожники

– менеджеры в области транспорта и логистики

Что такое 435 баллов? Высшее образование, знание английского уровень 7, минимум 3 года опыта работы за пределами Канады и как минимум 1 год в Канаде. Если нет одного года опыта работы в Канаде, можно компенсировать образованием, полученным в Канаде, канадским родственником (за которого дают баллы) или еще одним образованием или более высоким знанием английского языка)

А вот 21 декабря пригласили 400 человек по категории сельского хозяйства с минимальным баллом 386 (!!!). Приглашенных поделили на 3 группы:

супервайзеры на фермах, супервайзеры, которые работают в питомниках по выращиванию деревьев, кустарников и саженцев, директоров кладбищ, бригадира рабочих теплиц, подрядчики по ландшафтному дизайну, по уходу за газонами, по внутреннему озеленению, бригадиры бригад по садоводству, по обслуживанию газонов, управляющие парков, бригадиры и супервайзеры животноводческих ферм, скотоводческих ферм, молочных ферм, свиноводческих, конных, птицеферм, норковых ферм и любых других животных по сельскому хозяйству. К тому же сюда вошли специалисты по искусственному осеменению, кастрации, специалисты по удобрениям, выращиванию полевых культур, специалисты по разведению животных и птиц, специалисты по подготовке и анализу почвы, специалисты по сахарным, табачным плантациям и виноградникам. Мясники (розничная и оптовая торговля)

Что такое 386 баллов? – это возраст до 35 лет (чтобы взять максимальный балл), это высшее образование, английский 7 и как минимум год опыта работы. Если нет высшего образования, можно взять несколькими годами опыта работы или годом опыта работы в Канаде. Это отличный вариант получить ПМЖ для тех, кто на открытой рабочей визе в Канаде, так как для них уровень английского подойдет только 5, а немолодой возраст быстро перекрывается баллами за опыт работы в Канаде

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек и Саскачеван, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

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