Пять рецептов отличных десертов на зимние праздники

Рецепты пирожного Сабине, пирогов с орехами и Пчелиные соты, крема медово-кунжутного и торта Чискейк. Приятного аппетита!

Пирожное Сабине

Родились эти пирожные в итальянском городе Сабине.

Про ингредиенты пирожных Сабине:

200 граммов сахара (можно ванильного)

200 граммов пшеничной муки

Рюмка стандартная ликёра (по вкусу, обычно, на улице ДюКоллеж, у метро одноименного ликёры бывают разнообразные)

4 белка

Наперсток лимонного сока

Оливковое масло

Готовим сабине:

Смешиваем муку и сахар Вливаем ликёр в смесь Пока смесь настаивается (тесто, конечно) взбиваем белки с лимонным соком Добавляем белки в тесто, перемешиваем до однородной массы Лепим из теста небольшие шарики – фрикадельки из теста Кладем на смазанный оливковым маслом противень и запекаем при температуре до 180 граудсов Цельсия минут 30 (поглядывая, чтобы не подгорели.

Внимание: Можно смазать шокаладной пастой или посыпать корицей – дерзайте.

Пирог Пчелиные соты

Для теста нам пригодятся:

400 г пшеничной муки

Стакан молока

75 г сливочного масла

30 г дрожжей

5 г соли

Цедра от половинки лимона

4 зернышка кардамона

Сладкая начинка:

200 г сахара

100 г сливочного масла

100 г ядрышек орешек (можно миндальные)

Ванилин

Половина чайной ложки корицы

Для обмазывания пчелиных сот: немного ванилина, сахарной пудры и сливочного масла

Готовим пчелиные соты:

Приготовить тесто и дать ему подойти Когда тесто подойдёт, раскатать его в пласт толщиной в три сантиметра и выложить на лист, смазанный маслом Половину сахара, предназначенного для сладкой начинки, растопить, довести до коричневого цвета и смешать с корицей и ванилином Оставшийся сахар взбить с маслом и добавить орешки Смешать обе половинки, довести до однородной массы и поставить на огонь, доведя до кипения, тут же снять с огня Дать тесту вновь подойти и выложить на него сладкую массу (пока она ещё горяча) Накрыть всё фольгой и поставить в духовку при средней температуре (примерно 200 градусов). Когда тесто зарумянится и будет готово, фольгу снять, пирог смазать маслом и посыпать сахарной пудрой, смешанной с ванилином

После того, как пирог остынет, разрезать его на части.

Пирог из орехов

Состав пирога из орехов:

250 граммов муки

300 граммов сахара

150 граммов сливочного масла

1 яйцо

2 столовые ложки мёда

Стакан сметаны

50 граммов миндальных орешков

50 граммов лесных орешков

50 граммов грецких орешков

100 граммов любых иных орехов (или же, если других нет, увеличьте количество предыдущих, чтобы всего было 250 граммов орешков

Столовая ложка апельсиновой цедры

Вода холодная – 50 мл

Готовим пирог:

Муку просеиваем, смешиваем со 100 граммами сахара и маслом, тщательно размешиваем

Добавляем яйцо и холодную воду и замешиваем тесто

Ставим тесто в холодильник на часок

Достаём тесто из холодильника и раскатываем на противне, посыпанном мукою

Держим тесто 10 минут в духовке, нагретой до 180 градусов по Цельсию

В это время в кастрюльке отдельно смешиваем оставшийся сахар (200 граммов) и мёд, ставим на средний огонь и, постоянно размешивая, доводим смесь до состояния карамели

Подогреваем немного сметану (чтобы она легче смешивалась с мёдом и сахаром) и в теплом виде аккуратно вводим в сахарно-медовую смесь, опять же, тщательно размешивая

Снимаем смесь с огня, добавляем смешанные дробленые орешки и цедру апельсина, вновь тщательно размешиваем

Смесь накладываем на тесто, ставим в духовку на четверть часа.

Подаём пирог охлаждённым.

Крем-соус медово-кунжутный

Замечательный вкус. Просто замечательный. Подается он к сладким блюдам – можно полить пирожное, но, конечно, лучше фруктовые салаты и подобные вещи. А можно просто ложкой поедать, как десерт. Придуман крем в Китае, а китайская кухня плохого не пожелает человеку.

Итак, готовим медово-кунжутный крем-соус:

100 граммов густого меда

500 мл взбитых сливок

3 взбитых яйца

2 столовые ложки воды, настоянной наапельсиновой цедре в течение суток (вода будет немного горчить, ничего страшного)

2 столовые ложки кунжутных семян – жареных (их можно в таком виде купить в магазине восточных продуктов)

Масло сливочное для жарки (немного)

Смешать все ингредиенты, кроме масла. Маслом смазать огнеупорную форму, залить медово-кунжутную смесь. Форму поставить в духовку, нагретую не выше 180 градусов по Цельсию. Рядом поставить железную миску с водой. Выпекать около часа.

Когда крем-соус будет готов, надо его остудить и подавать холодным.

Чизкейк

Настоящий чизкейк из Нью-Йорка.

Знаете ли Вы, что самые вкусные чизкейки (знаменитые сырные торты) изобретены в Нью-Йорке?

История торта, между прочим, любопытна. Впервые чизкейк был подан в новогодний вечер 31 декабря 1897 года. В этот день Нью-Йорк вырос раз в семь по площади (с 44 кв.миль до 300 кв.миль) и в 2 раза по числу жителей – с 2 миллионов до почти 4.. Дело в том, что до этого дня Нью-Йорк занимал только Манхаттен и юго-запад Бронкса. А тут к нему присоединили остальной Бронкс, Бруклин, Стейтен-Айленд и Квинс.

Так как Нью-Йорк тут же стал вторым по величине городом мира на тот момент (после Лондона), то новогодние праздники были посвящены этому событию. А для него повар по имени Устин Дмитриев, родом из России, изобрел совершенно новый торт, несколько упрощенный рецепт которого мы и представляем. Итак, самый новогодний торт Чизкейк.

Ингредиенты для чизкейка нью-йоркского:

Тесто:

150 граммов пшеничной муки

50 граммов сахара

100 граммов сливочного масла

Одно яйцо (белок и желток разделены)

Цедра лимона (тертая)

Половина столовой ложки молотой корицы

Чайная ложка молотого мускатного ореха

Немного соли (щепотка)

Для начинки:

800 гр сливочного сыра

200 граммов сахара

50 граммов муки

Изюм – пара столовых ложек

3 яйца и отдельно два желтка

Тертая цедра одного лимона

Две столовые ложки ванильного экстракта

Стакан густой сметаны

Две столовых ложки шотландского виски (если детей нет, а если дети будут, то не надо!)

К тому же для глазури надо сок и цедру от двух лимонов и сто граммов сахарного песка

Готовим чизкейк:

Замачиваем в виски изюм – пусть настаивается. Соединяем муку, сахар, масло, цедру, корицу, мускатный орех, соль. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет крошиться (тесто для чизкейка как бы “хрупкое”. Теперь добавляем желток и снова тщательно замешиваем. Затем форумируем шар. Заворачиваем тесто в пергамент и ставим в холодильник для охлаждения на час. Смазываем форму для теста маслом тесто раскладываем по всей поверхности, включая борта – как бы прилепляя его. Взбиваем сливочный сыр, сахар и муку миксером, после чего аккуратно добавляем яйца, постоянно взбивая. Смесь перемешиваем, добавляем цедру, ванильный экстракт и сметану. Смазываем тесто в форме яичным белком, запекаем 5 минут в духовке при температуре 240 градусов. Кладем на тесто начинку, снижаем температуру до 200 градусов и запекать четверть часа. Снижаем температуру до 170 гр С и запекать торт полтора часа, пока он не приобретет светло-золотой цвет. Рекомендуется через полчаса после начала процесса накрыть фольгой, чтобы не подгорала поверхность. Для глазури смешиавем цедру лимона, лимонный сок и сахар. Этой смесью поливаем горячий чизкейк еще в духовке. Тут же духовку выключаем, но торт оставляем в ней, чтобы он потихоньку охлаждался и пропитывался. Достаем из духовки, ставим в холодильник на ночь, затем достаем из холодильника и ставим (накрыв полотенцем) на стол, пусть нагреется до комнатной температуры. Поедаем чизкейк.