Пять рецептов отличных десертов на зимние праздники
Пирожное Сабине
Родились эти пирожные в итальянском городе Сабине.
Про ингредиенты пирожных Сабине:
- 200 граммов сахара (можно ванильного)
- 200 граммов пшеничной муки
- Рюмка стандартная ликёра (по вкусу, обычно, на улице ДюКоллеж, у метро одноименного ликёры бывают разнообразные)
- 4 белка
- Наперсток лимонного сока
- Оливковое масло
Готовим сабине:
- Смешиваем муку и сахар
- Вливаем ликёр в смесь
- Пока смесь настаивается (тесто, конечно) взбиваем белки с лимонным соком
- Добавляем белки в тесто, перемешиваем до однородной массы
- Лепим из теста небольшие шарики – фрикадельки из теста
- Кладем на смазанный оливковым маслом противень и запекаем при температуре до 180 граудсов Цельсия минут 30 (поглядывая, чтобы не подгорели.
Внимание: Можно смазать шокаладной пастой или посыпать корицей – дерзайте.
Пирог Пчелиные соты
Для теста нам пригодятся:
- 400 г пшеничной муки
- Стакан молока
- 75 г сливочного масла
- 30 г дрожжей
- 5 г соли
- Цедра от половинки лимона
- 4 зернышка кардамона
Сладкая начинка:
- 200 г сахара
- 100 г сливочного масла
- 100 г ядрышек орешек (можно миндальные)
- Ванилин
- Половина чайной ложки корицы
- Для обмазывания пчелиных сот: немного ванилина, сахарной пудры и сливочного масла
Готовим пчелиные соты:
- Приготовить тесто и дать ему подойти
- Когда тесто подойдёт, раскатать его в пласт толщиной в три сантиметра и выложить на лист, смазанный маслом
- Половину сахара, предназначенного для сладкой начинки, растопить, довести до коричневого цвета и смешать с корицей и ванилином
- Оставшийся сахар взбить с маслом и добавить орешки
- Смешать обе половинки, довести до однородной массы и поставить на огонь, доведя до кипения, тут же снять с огня
- Дать тесту вновь подойти и выложить на него сладкую массу (пока она ещё горяча)
- Накрыть всё фольгой и поставить в духовку при средней температуре (примерно 200 градусов). Когда тесто зарумянится и будет готово, фольгу снять, пирог смазать маслом и посыпать сахарной пудрой, смешанной с ванилином
После того, как пирог остынет, разрезать его на части.
Пирог из орехов
Состав пирога из орехов:
- 250 граммов муки
- 300 граммов сахара
- 150 граммов сливочного масла
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки мёда
- Стакан сметаны
- 50 граммов миндальных орешков
- 50 граммов лесных орешков
- 50 граммов грецких орешков
- 100 граммов любых иных орехов (или же, если других нет, увеличьте количество предыдущих, чтобы всего было 250 граммов орешков
- Столовая ложка апельсиновой цедры
- Вода холодная – 50 мл
Готовим пирог:
- Муку просеиваем, смешиваем со 100 граммами сахара и маслом, тщательно размешиваем
- Добавляем яйцо и холодную воду и замешиваем тесто
- Ставим тесто в холодильник на часок
- Достаём тесто из холодильника и раскатываем на противне, посыпанном мукою
- Держим тесто 10 минут в духовке, нагретой до 180 градусов по Цельсию
- В это время в кастрюльке отдельно смешиваем оставшийся сахар (200 граммов) и мёд, ставим на средний огонь и, постоянно размешивая, доводим смесь до состояния карамели
- Подогреваем немного сметану (чтобы она легче смешивалась с мёдом и сахаром) и в теплом виде аккуратно вводим в сахарно-медовую смесь, опять же, тщательно размешивая
- Снимаем смесь с огня, добавляем смешанные дробленые орешки и цедру апельсина, вновь тщательно размешиваем
- Смесь накладываем на тесто, ставим в духовку на четверть часа.
- Подаём пирог охлаждённым.
Крем-соус медово-кунжутный
Замечательный вкус. Просто замечательный. Подается он к сладким блюдам – можно полить пирожное, но, конечно, лучше фруктовые салаты и подобные вещи. А можно просто ложкой поедать, как десерт. Придуман крем в Китае, а китайская кухня плохого не пожелает человеку.
Итак, готовим медово-кунжутный крем-соус:
- 100 граммов густого меда
- 500 мл взбитых сливок
- 3 взбитых яйца
- 2 столовые ложки воды, настоянной наапельсиновой цедре в течение суток (вода будет немного горчить, ничего страшного)
- 2 столовые ложки кунжутных семян – жареных (их можно в таком виде купить в магазине восточных продуктов)
- Масло сливочное для жарки (немного)
- Смешать все ингредиенты, кроме масла. Маслом смазать огнеупорную форму, залить медово-кунжутную смесь. Форму поставить в духовку, нагретую не выше 180 градусов по Цельсию. Рядом поставить железную миску с водой. Выпекать около часа.
Когда крем-соус будет готов, надо его остудить и подавать холодным.
Чизкейк
Настоящий чизкейк из Нью-Йорка.
Знаете ли Вы, что самые вкусные чизкейки (знаменитые сырные торты) изобретены в Нью-Йорке?
История торта, между прочим, любопытна. Впервые чизкейк был подан в новогодний вечер 31 декабря 1897 года. В этот день Нью-Йорк вырос раз в семь по площади (с 44 кв.миль до 300 кв.миль) и в 2 раза по числу жителей – с 2 миллионов до почти 4.. Дело в том, что до этого дня Нью-Йорк занимал только Манхаттен и юго-запад Бронкса. А тут к нему присоединили остальной Бронкс, Бруклин, Стейтен-Айленд и Квинс.
Так как Нью-Йорк тут же стал вторым по величине городом мира на тот момент (после Лондона), то новогодние праздники были посвящены этому событию. А для него повар по имени Устин Дмитриев, родом из России, изобрел совершенно новый торт, несколько упрощенный рецепт которого мы и представляем. Итак, самый новогодний торт Чизкейк.
Ингредиенты для чизкейка нью-йоркского:
Тесто:
- 150 граммов пшеничной муки
- 50 граммов сахара
- 100 граммов сливочного масла
- Одно яйцо (белок и желток разделены)
- Цедра лимона (тертая)
- Половина столовой ложки молотой корицы
- Чайная ложка молотого мускатного ореха
- Немного соли (щепотка)
Для начинки:
- 800 гр сливочного сыра
- 200 граммов сахара
- 50 граммов муки
- Изюм – пара столовых ложек
- 3 яйца и отдельно два желтка
- Тертая цедра одного лимона
- Две столовые ложки ванильного экстракта
- Стакан густой сметаны
- Две столовых ложки шотландского виски (если детей нет, а если дети будут, то не надо!)
- К тому же для глазури надо сок и цедру от двух лимонов и сто граммов сахарного песка
Готовим чизкейк:
- Замачиваем в виски изюм – пусть настаивается.
- Соединяем муку, сахар, масло, цедру, корицу, мускатный орех, соль. Замешиваем тесто до тех пор, пока оно не станет крошиться (тесто для чизкейка как бы “хрупкое”.
- Теперь добавляем желток и снова тщательно замешиваем. Затем форумируем шар.
- Заворачиваем тесто в пергамент и ставим в холодильник для охлаждения на час.
- Смазываем форму для теста маслом тесто раскладываем по всей поверхности, включая борта – как бы прилепляя его.
- Взбиваем сливочный сыр, сахар и муку миксером, после чего аккуратно добавляем яйца, постоянно взбивая.
- Смесь перемешиваем, добавляем цедру, ванильный экстракт и сметану.
- Смазываем тесто в форме яичным белком, запекаем 5 минут в духовке при температуре 240 градусов.
- Кладем на тесто начинку, снижаем температуру до 200 градусов и запекать четверть часа.
- Снижаем температуру до 170 гр С и запекать торт полтора часа, пока он не приобретет светло-золотой цвет. Рекомендуется через полчаса после начала процесса накрыть фольгой, чтобы не подгорала поверхность.
- Для глазури смешиавем цедру лимона, лимонный сок и сахар. Этой смесью поливаем горячий чизкейк еще в духовке.
- Тут же духовку выключаем, но торт оставляем в ней, чтобы он потихоньку охлаждался и пропитывался.
- Достаем из духовки, ставим в холодильник на ночь, затем достаем из холодильника и ставим (накрыв полотенцем) на стол, пусть нагреется до комнатной температуры.
- Поедаем чизкейк.