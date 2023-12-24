2023 год: Но были и хорошие новости…
Уходящий год, прямо скажем, не порадовал. Войны, бомбёжки, террористы, рост неприязни, инфляция, воровство, бандиты, не желающая убегать пандемия… Каждый может перечислить что-то своё, конечно.
Но ведь были и хорошие новости, давайте на них и остановимся на сей раз. Попытаемся выделить главные, хотя, конечно же, далеко не все. Да и упомянем их не в порядке значимости:
Вырубка лесов в Амазонии пошла на “нет”. Леса восстанавливаются: Леса в бассейне Амазонки, как известно, лёгкие планеты. И сокращение их площади вызывало опасения долгие годы. В 2023 году впервые в истории отслеживания положения общая площадь лесов в этом регионе несколько увеличилась. Не только растут молодые поросли, но и рубка лесов в этом году сократилась на 60% по сравнению с 2018 годом, когда были приняты положения о защите природного бассейна. Иначе говоря, количество кислорода в воздухе, которым мы дышим, будет стабильным.
Учёные исследователи установили точную причину, которая повышает настроение и позволяет людям проживать долгую и счастливую жизнь. Доктора Роберт Валдингер и Мак Шульц (Robert Waldinger, Marc Schulz) опубликовали работу, в которой приводят выводы, сделанные на основе опытов и опросов. Вывод прост – люди, которые дожили до 80 лет, всегда поддерживали хорошие и тёплые семейные отношения, не чурались людей, не ругались по пустякам и не злились напрасно.
Болезнь ришта (дракункулёз) почти изведена. Эта болезнь – серьёзное инфекционное паразитарное заболевание, в былые времена бич народов Африки. В этом году на начало декабря зарегистрировано всего лишь 13 случаев болезни Ришта.
Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами при выполнении одной и той же работы сократилась до рекордно низких показателей. В прниципе, в конце прошлого века разница в зарплатах составляла 39 центов. В этом году она достигла 16 центов. То есть, разница уменьшается.
Только за этот год, который ещё не закончился, учёные нашли 380 новых видов живых существ. Их них : 1 млекопитающее, 46 рептилий, 24 земноводных, 19 рыб и целых 290 растений (как правило, находки относятся к Юго-восточной Азии, которая пока малоисследована, в частности, речь об Индонезии, Филиппинах и других островах региона, но находки относятся и к Индокитайскому полуострову).
Благодаря достижениям астрономии, в первую очередь, космическим телескопам, были серьёзно уточнены знания о Вселенной. Учёные обнаружили ряд неизвестных особенностей, например, выявлен необычный факт – вся Вселенная как бы пульсирует, речь не о звёздах, а именно обо всей Вселенной.
Впервые 20 пациентов больных раком были если не излечены, то вошли в стадию ремиссии благодаря новым лекарствам и методам лечения. Случаи ремиссии бывают, это не новость, но впервые нет сомнений в том, что успешные результаты достигнуты благодаря целенаправленному лечению.