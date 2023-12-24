2023 год: Но были и хорошие новости…

Какие новости года можно вне сомнения считать положительными, несмотря на общий далеко не самый приятный год.

Уходящий год, прямо скажем, не порадовал. Войны, бомбёжки, террористы, рост неприязни, инфляция, воровство, бандиты, не желающая убегать пандемия… Каждый может перечислить что-то своё, конечно.

Но ведь были и хорошие новости, давайте на них и остановимся на сей раз. Попытаемся выделить главные, хотя, конечно же, далеко не все. Да и упомянем их не в порядке значимости:

Вырубка лесов в Амазонии пошла на “нет”. Леса восстанавливаются: Леса в бассейне Амазонки, как известно, лёгкие планеты. И сокращение их площади вызывало опасения долгие годы. В 2023 году впервые в истории отслеживания положения общая площадь лесов в этом регионе несколько увеличилась. Не только растут молодые поросли, но и рубка лесов в этом году сократилась на 60% по сравнению с 2018 годом, когда были приняты положения о защите природного бассейна. Иначе говоря, количество кислорода в воздухе, которым мы дышим, будет стабильным.

Учёные исследователи установили точную причину, которая повышает настроение и позволяет людям проживать долгую и счастливую жизнь. Доктора Роберт Валдингер и Мак Шульц (Robert Waldinger, Marc Schulz) опубликовали работу, в которой приводят выводы, сделанные на основе опытов и опросов. Вывод прост – люди, которые дожили до 80 лет, всегда поддерживали хорошие и тёплые семейные отношения, не чурались людей, не ругались по пустякам и не злились напрасно.

Болезнь ришта (дракункулёз) почти изведена. Эта болезнь – серьёзное инфекционное паразитарное заболевание, в былые времена бич народов Африки. В этом году на начало декабря зарегистрировано всего лишь 13 случаев болезни Ришта.

Разница в заработной плате между мужчинами и женщинами при выполнении одной и той же работы сократилась до рекордно низких показателей. В прниципе, в конце прошлого века разница в зарплатах составляла 39 центов. В этом году она достигла 16 центов. То есть, разница уменьшается.

Только за этот год, который ещё не закончился, учёные нашли 380 новых видов живых существ. Их них : 1 млекопитающее, 46 рептилий, 24 земноводных, 19 рыб и целых 290 растений (как правило, находки относятся к Юго-восточной Азии, которая пока малоисследована, в частности, речь об Индонезии, Филиппинах и других островах региона, но находки относятся и к Индокитайскому полуострову).

Благодаря достижениям астрономии, в первую очередь, космическим телескопам, были серьёзно уточнены знания о Вселенной. Учёные обнаружили ряд неизвестных особенностей, например, выявлен необычный факт – вся Вселенная как бы пульсирует, речь не о звёздах, а именно обо всей Вселенной.

Впервые 20 пациентов больных раком были если не излечены, то вошли в стадию ремиссии благодаря новым лекарствам и методам лечения. Случаи ремиссии бывают, это не новость, но впервые нет сомнений в том, что успешные результаты достигнуты благодаря целенаправленному лечению.