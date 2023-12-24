Kia решает задержать поставки в Канаду, чтобы избежать ненужного успеха

Компания Kia теперь задерживает поставки новых автомобилей в Канаду до 2024 года, несмотря на рекордные продажи.

По информации CBC News, такое решение связано с желанием Kia Canada не выглядеть слишком успешной в корпоративном офисе в Южной Корее.

Предполагается, что это решение было принято после видеозвонка, который состоялся 17 ноября между региональным менеджером Kia Canada и представителями дилерских центров. Запись разговора, полученная CBC News, содержит высказывание менеджера о том, что “в условиях глобального спада Kia Canada хочет контролировать производительность оптовой и розничной торговли, чтобы не демонстрировать высоких достижений”.

Пониженные годовые продажи помогут Kia Canada получить лучший маркетинговый бюджет от глобального офиса на 2024 год, что, по всей видимости, и послужило причиной данной стратегии. Однако это может привести к задержкам в доставке автомобилей клиентам, которые уже оформили заказы, и они могут вынуждены ожидать недели или месяцы. По информации CBC News, решение было принято в середине ноября, что означает дополнительные шесть недель задержки для некоторых потенциальных покупателей.

Такой шаг также потенциально может привести к финансовым потерям для дилеров и торгового персонала, особенно для тех, кто работает на комиссионной основе. Так как заказы клиентов и депозиты не превращаются сразу в продажи, зарплата дилеров обычно поступает после подписания документов и доставки автомобиля. По информации CBC News, многие дилеры разочарованы таким оборотом событий.