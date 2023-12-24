Канада готова принять часть беженцев из сектора Газа

Канада официально объявила о своей готовности принять часть беженцев из сектора Газа по родственным связям.

Министр миграции Канады, Марк Миллер, сообщил об этом, отметив, что новый закон вступит в силу 9 января. В соответствии с этим законом, канадцы палестинского происхождения смогут привезти в Канаду своих супругов, детей, внуков, братьев и сестер, а также родителей, бабушек и дедушек из ближневосточных стран.

Предполагается, что через воссоединение семей в Канаду смогут переселиться около 600 палестинцев. Тем не менее, Марк Миллер подчеркнул, что при обострении ситуации список беженцев, которых Канада готова принять, может быть расширен.

Он также отметил, что ситуация в Газе является невыносимой, и в данный момент далеко не каждый, кто желает переселиться, имеет возможность покинуть эту область. Марк Миллер заключил, что некоторые факторы находятся вне контроля Канады, и власти рассматривают разные сценарии развития событий.

Одновременно с этим, Канада уже договорилась с Египтом организовать специальные рейсы для беженцев, которые после прибытия получат все необходимые документы, позволяющие им официально проживать в Канаде.