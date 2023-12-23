Канадцы по-прежнему уверены в том, что жилье является лучшей инвестицией

Учитывая все проблемы на рынке жилья и финансовые трудности, с которыми сталкиваются люди в наши дни, включая нехватку жилья и устойчиво высокие процентные ставки, вы можете быть удивлены, что перспективы владения жильем у многих канадцев на самом деле позитивные, согласно отчету Re/Max Canada.

Фактически, отчет показывает, что 73% канадцев по-прежнему уверены в том, что владение домом является лучшей инвестицией. Это то, что показал и прошлый год.

Брокеры и агенты Re/Max ожидают, что в следующем году рынок будет несколько более активным, а средние цены на продажу жилья по стране, вероятно, вырастут на 0,5%. Кроме того, 61% опрошенных регионов ожидают, что продажи в 2024 году увеличатся на 2-7,5%. 18% проанализированных рынков ожидают снижения на 2-5%, а 18% ожидают, что в следующем году они останутся на прежнем уровне.

“Это был сложный год для канадских покупателей и продавцов жилья, которые ощущали последствия острой нехватки жилья и высокой стоимости жизни, но, как и рынок жилья Канады, канадцы сохранили устойчивость. Исторически недвижимость приносила владельцам отличную прибыль и надежную финансовую безопасность – и это не изменилось”, – говорит президент Re/Max Canada Кристофер Александер.

“Замедление роста рынка, которое мы наблюдаем по всей стране этой осенью, может быть ранним показателем активного 2024 года, что отражено в умеренном росте цен и прогнозах продаж на следующий год, а также в сбалансированности условий в нескольких регионах по всей стране”.

Опрос Leger, проведенный по заказу в рамках отчета, показывает, что большинство канадцев (72%) считают, что, поскольку каждый правительственный уровень планирует увеличить предложение жилья, важно, чтобы они учитывали разнообразие строящегося нового жилья.

Сорок один процент канадцев считают, что изменение климата повлияет на их решение о том, где купить дом в следующем году, а 21 процент рассматривают возможность альтернативного домовладения или переезда в другие провинции или города для повышения доступности жилья в районе, который им нравится.

42% ожидают, что жилищные условия будут сбалансированы, в то время как 29% ожидают, что они будут благоприятствовать продавцам, 21% – покупателям и 4% ожидают смешанных условий.

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