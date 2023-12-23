Все отслеживаем полёт Санты (он же Père Noël, он же Дед Мороз) в реальном времени

Если увидите 24 декабря к вечеру неопознанный летающий объект в виде шестёрки оленей и благообразного деда, не пугайтесь! НОРАД следит за полётом!!

Ждёте Рождественского Деда Мороза (по местному образцу, то есть 24 декабря – 25 декабря)? Боитесь пропустить Санту? Волнуетесь, не пролетит ли мимо, пока вы отвлеклись на изготовление салата Оливье? (а ну и что, что это новогодний салат – хорошего Оливье мало не бывает, особенно, если он с курятиной (зачёркнуто), с колбасой (зачёркнуто), с говядинкой?). Чтобы не пропустить прилёт Санты, достаточно следить за его передвижениями по системе NORAD – это система оповещения и прикрытия Северной Америки в случае подлёта неопознанных и неожиданных летающих объектов. В Норад работают люди серьёзные, военные, шутить не любят. Посему их докладам о маршруте белобородого дедушки в красной шапке, красном тулупе с белым кушаком доверять можно.

Итак, вот официальный сайт, на котором каждый из нас, в первую очередь востроглазые детишки, может каждую секунду в реальном времени отслеживать полёт деда в своих знаменитых санях, ведомых шестёркой благородных оленей в главе с мудрым Рудольфом: https://www.noradsanta.org. Учтите, что вылет Санты с Северного полюса ожидается в первые секунды 24 декабря, так что до этого момента полёт не показывается, хотя можно полюбоваться живой картинкой (видеокамера установлена в логове Деда Мороза, и мы можем наблюдать, как помощники Санты катаются на коньках, лепят снежную бабу и даже занимаются подводным плаваньем в полынье).

Но если по какой-то причине официальный сайт маршрута не устраивает (или же если доступ на него будет затруднён из-за наплыва желающих поглядеть на полёт главного героя дня), Гугл пошёл навстречу пожеланиям трудящихся и выставил собственный сайт, на котором отмечается маршрут деда. Это неофициальный сайт, хотя Санта, по нашем сведениям, заверил администрацию Гугла, что не подаст на Гугл в суд за показ своего полёта. Адрес неофициального сайта: https://santatracker.google.com. Пока Санта лишь готовится к вылету, на этом сайте можно поиграть в несложные, но увлекательные для детишек игры.

Кстати, оленей не кормить, пока дед ходит по домам и работает, разнося подарки. Животные сыты, у них запас еды с собой. Ну, и не выбегайте на дорогу перед санями, тормозить животнинам сложно, особенно там. где снежно и скользко (хотя Монреаля это не касается, видимо.)