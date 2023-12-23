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Общество История Почему на самом деле Америка называется Америкой
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Берега континента, название которого мы боимся произнести, чтобы на нас не наложили штраф.

Почему на самом деле Америка называется Америкой

Megan Jorgensen Дек 23, 2023 История, Культура, шоу-бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Америки, Общество, Отдых, Финансы, Хорошие новости, Это интересно Оставить комментарий 32 Просмотров

Слово Америка принадлежит исконным жителям континента. Оно неправильно аппроприировано европейцами!!

Слово Америка принадлежит исконным жителям, то есть, индейцам. Выходцы из Европы – Платите за использование! Даёшь справедливость!

Есть хорошая идея! Подарок на Рождство! Как обогатить Латинскую Америку! Чтоб горячая вода не только в дорогих отелях шла, и чтоб все в лимузинах на пляж ездили.

Дело в том, что название континента Америка происходит от названия горной цепи Америкос в Никарагуа.

Цепь горная стоит на севере Никарагуа с давних пор стоит. И называется от имени местного племени, давно исчезнувшего. которое было известно, как “америкос”. Горы были нанесены на карту первыми исследователями-европейцами. Затем карту неоднократно воспроизводили, чертя это название, которое постепенно стало относиться ко всему региону Центральной Америки, а затем и к континенту.

Но тут европейцы сообразили, что за название надо будет роялти платить местным аборигенам, и придумали версию про Америго Веспучи. Мол, от него идёт слово, от итальянского картографа…

Хотя достаточно на карту посмотреть, где горы Америкос. И на первые карты региона, составленные ещё Колумбом, где те же горы указаны и регион обитания индейцев америкос.

Так вот, настало время сказать решительное — «хватит!». За каждое употребление слова Америка пусть платят угнетённым автоктонам! Ладно, можно в рублях, если из России, мы не против. И в динарах, если из Японии какой. А из США и Канады пусть доллары несут. За каждое упоминание слова “Америка” – плати! И все заплатят!

Никарагуа разбогатеет, перепадёт и соседям. А кто откажется платить — тому станет стыдно, потому что авторские права надо оберегать. А ещё можно поделиться с BLM и активистами борьбы за золотой памятник Флойду. И призвать канадских индейцев к раскапыванию томогавка, чтобы их не дискриминировали. И всё, конец врагам народа!

Просьба считать эту статью официальным закреплением прав собственности за названием Америка.

Заодно всех с праздником! Улыбаемся и маршем!

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