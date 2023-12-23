Слово Америка принадлежит исконным жителям континента. Оно неправильно аппроприировано европейцами!!

Слово Америка принадлежит исконным жителям, то есть, индейцам. Выходцы из Европы – Платите за использование! Даёшь справедливость!

Есть хорошая идея! Подарок на Рождство! Как обогатить Латинскую Америку! Чтоб горячая вода не только в дорогих отелях шла, и чтоб все в лимузинах на пляж ездили.

Дело в том, что название континента Америка происходит от названия горной цепи Америкос в Никарагуа.

Цепь горная стоит на севере Никарагуа с давних пор стоит. И называется от имени местного племени, давно исчезнувшего. которое было известно, как “америкос”. Горы были нанесены на карту первыми исследователями-европейцами. Затем карту неоднократно воспроизводили, чертя это название, которое постепенно стало относиться ко всему региону Центральной Америки, а затем и к континенту.

Но тут европейцы сообразили, что за название надо будет роялти платить местным аборигенам, и придумали версию про Америго Веспучи. Мол, от него идёт слово, от итальянского картографа…

Хотя достаточно на карту посмотреть, где горы Америкос. И на первые карты региона, составленные ещё Колумбом, где те же горы указаны и регион обитания индейцев америкос.

Так вот, настало время сказать решительное — «хватит!». За каждое употребление слова Америка пусть платят угнетённым автоктонам! Ладно, можно в рублях, если из России, мы не против. И в динарах, если из Японии какой. А из США и Канады пусть доллары несут. За каждое упоминание слова “Америка” – плати! И все заплатят!

Никарагуа разбогатеет, перепадёт и соседям. А кто откажется платить — тому станет стыдно, потому что авторские права надо оберегать. А ещё можно поделиться с BLM и активистами борьбы за золотой памятник Флойду. И призвать канадских индейцев к раскапыванию томогавка, чтобы их не дискриминировали. И всё, конец врагам народа!

Просьба считать эту статью официальным закреплением прав собственности за названием Америка.

Заодно всех с праздником! Улыбаемся и маршем!