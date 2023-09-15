Каковы перспективы канадского рынка жилья на осень?

Согласно новому отчету помощника главного экономиста Королевского банка Канады (RBC) Роберта Хога, на рынках жилья по всей стране в основном продолжают складываться более сбалансированные условия с наступлением осени.

Согласно новому отчету помощника главного экономиста Королевского банка Канады (RBC) Роберта Хога, на рынках жилья по всей стране в основном продолжают складываться более сбалансированные условия с наступлением осени.

По словам Хога, дисбаланс спроса и предложения начинает исправляться на рынках Ванкувера, Фрейзер-Вэлли, Торонто и Гамильтона, поскольку все больше продавцов начинают выставлять на продажу свою недвижимость, при этом в Калгари и Эдмонтоне также наблюдается восстановление баланса “в гораздо меньшей степени”.

Согласно отчету, ряд факторов, вероятно, сдержат спрос и предотвратят перспективу оживления рынка осенью, а именно: непомерно высокие затраты по займам и сохраняющуюся экономическую неопределенность.

“Мы думаем, что осенний сезон может быть очень похож на август, когда покупатели будут занимать оборонительную позицию во многих частях Канады, несмотря на то, что им становится доступен больший выбор”, – сказал Хог. “Высокие процентные ставки, сохраняющиеся проблемы с доступностью и надвигающаяся рецессия могут стать серьезными препятствиями. Любое существенное ускорение восстановления экономики придется отложить до снижения процентных ставок в 2024 году”.

По словам Хога, поскольку совокупный городской индекс потребительских цен MLS (home price index) снизился на 0,1% в прошлом месяце, ожидается, что активность и цены останутся “в основном на прежнем уровне” в ближайшей перспективе.

В Монреале также наблюдается приток домов на продажу: в августе количество новых предложений увеличилось в четвертый раз за пять месяцев.

“Очевидно, что последовательное повышение ставок Банком Канады в июне и июле выбило из колеи многих потенциальных покупателей [в Ванкувере]”, – сказал Хог. “Последовательное увеличение числа домов, выставленных на продажу с апреля, которое достигло 15–месячного максимума в августе, должно было подстегнуть их, вместо этого предложив возможности разблокировать отложенный спрос, который сформировался во время годовой коррекции рынка. Конечным результатом является более сбалансированный рынок”.

Калгари, тем временем, остается, пожалуй, самым популярным рынком Канады, согласно отчету, характеризующимся низкими запасами и “повышенным спросом и взрывным ростом населения”. Это тенденции, которые не проявляют никаких признаков угасания. “Мы не видим ничего такого, что могло бы существенно охладить рынок в краткосрочной перспективе”, – сказал Хог.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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