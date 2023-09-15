Ученые узнали, чем канадцы довольны и недовольны больше всего

Жители канадской провинции Альберта больше всего недовольны стоимостью жизни и положением дел в жилищном секторе, но одобряют политику правительства по энергоресурсам, выяснили в Angus Reid Institute, 14 сентября результаты исследования были опубликованы на сайте института.

Жители канадской провинции Альберта больше всего недовольны стоимостью жизни и положением дел в жилищном секторе, но одобряют политику правительства по энергоресурсам, выяснили в Angus Reid Institute, 14 сентября результаты исследования были опубликованы на сайте института.

В ходе опроса жителей провинции попросили оценить положение дел в различных секторах экономики и общественной жизни. 67% опрошенных заявили, что считают работу правительства Альберты плохой или очень плохой в области борьбы с бедностью и бездомностью. 23% довольны работой правительства в этом секторе, 9% — не уверены. Чуть меньше — 66% — пожаловались на плохую работу в сфере доступности жилья.

Третья по степени тревожности проблема — это наркотики. Недовольны политикой правительства провинции по борьбе с наркоманией 60% граждан, довольны 29%, не уверены — 11%. Положением в здравоохранении и образовании недовольны 60% и 54%, соответственно.

Наибольшее одобрение власти провинции получили за политику в области энергоносителей, включая нефть, газ и возобновляемые источники. Работу правительства в этой области одобрили 54% граждан, 37%, 9% не знают, что и думать. Положением в экономике и трудоустройстве довольны 51%, недовольны 41%, 8% сомневаются.

Напомним, в предыдущем исследовании канадцы признались, что им не нравится идея не предупреждать родителей, если ребенок в школе хочет использовать нетрадиционные местоимения для обращения к нему.

Отметим, что Альберта является самой богатой провинцией Канады за счет больших запасов нефти и газа на ее территории.