Квебек пригласили на саммит по климату

Приглашение на саммит по изменению климата получило правительство одной из десяти канадских провинций, нашего Квебека.

Приглашение на саммит по изменению климата получило правительство одной из десяти канадских провинций, нашего Квебека.

Премьер-министра провинции Франсуа Лего пригласил генсек ООН Антониу Гутерриш. Отмечается, что правительство Лего расценивает это приглашение как признание усилий по борьбе с изменениями климата. В мае правительство провинции объявило о выделении $9 млрд в течение пяти лет на план «Зеленая экономика».

Вместе с Лего на саммит полетит министр окружающей среды провинции Бенуа Шаретт. Кроме Квебека больше ни одна провинция Канады не получила такого приглашения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также собирается принять участие в саммите.

Напомним, правительство Канады выделило $30 млн на защиту прибрежных районов от последствий изменения климата.