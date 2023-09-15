Квебек пригласили на саммит по климату

Приглашение на саммит по изменению климата получило правительство одной из десяти канадских провинций, нашего Квебека.
Премьер-министра провинции Франсуа Лего пригласил генсек ООН Антониу Гутерриш. Отмечается, что правительство Лего расценивает это приглашение как признание усилий по борьбе с изменениями климата. В мае правительство провинции объявило о выделении $9 млрд в течение пяти лет на план «Зеленая экономика».
Вместе с Лего на саммит полетит министр окружающей среды провинции Бенуа Шаретт. Кроме Квебека больше ни одна провинция Канады не получила такого приглашения. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также собирается принять участие в саммите.
Напомним, правительство Канады выделило $30 млн на защиту прибрежных районов от последствий изменения климата.