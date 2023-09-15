Domtar на неопределенный срок остановит фабрику в Канаде

Корпорация Domtar, входящая в Paper Excellence Group, приостановит на неопределенный срок целлюлозно-бумажное производство на предприятии в Эспаньоле, провинция Онтарио. В компании сообщили, что ожидаемый период останова составляет более года.

Корпорация Domtar, входящая в Paper Excellence Group, приостановит на неопределенный срок целлюлозно-бумажное производство на предприятии в Эспаньоле, провинция Онтарио. В компании сообщили, что ожидаемый период останова составляет более года.

Это решение приведет к сокращению годового производства целлюлозы Domtar примерно на 280 тыс. тонн воздушно-сухой крафт-целлюлозы из северной беленой древесины хвойных пород и примерно на 69 тыс. тонн специальной бумаги. Кроме того, останов затронет около 450 сотрудников.

«Комбинат в Эспаньоле уже некоторое время находится под угрозой, – рассказал Стив Генри, президент производства бумаги и упаковки компании Domtar. – Мы усердно работали над поиском жизнеспособного пути развития проекта, включая выставление его на продажу. Сотрудники, которых коснулись эти изменения, заслужили нашу признательность, и мы благодарим их за их вклад. Мы также хотим поблагодарить федеральных и провинциальных чиновников за их усилия».

Завод будет простаивать после нескольких лет продолжающихся операционных потерь и высоких затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией предприятия. Завод закроется в начале октября, а бумагоделательные машины остановятся к началу ноября.