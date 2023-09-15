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Новости Канадская Niagara Pallet получила господдержку в размере 1,8 млн долларов
Фото: palletgrupp.ru

Канадская Niagara Pallet получила господдержку в размере 1,8 млн долларов

Виктория Христова Сен 15, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадская Niagara Pallet получила господдержку в размере 1,8 млн долларов отключены 30 Просмотров

Правительство провинции Онтарио, направит 1,8 млн долларов, чтобы помочь компании Niagara Pallet расширить производственные мощности и установить автоматизированное оборудование для изготовления деревянных поддонов

Правительство провинции Онтарио, направит 1,8 млн долларов, чтобы помочь компании Niagara Pallet расширить производственные мощности и установить автоматизированное оборудование для изготовления деревянных поддонов. Ожидается, что реализация инвестпроекта позволит утроить производство паллет, увеличит продажи компании на 46% и позволит создать 30 новых рабочих мест.

«Эти инвестиции в Niagara Pallet дают процветающему лесному сектору возможности и инструменты для вывода своей деятельности на новый уровень, – рассказал Грейдон Смит, министр природных ресурсов и лесного хозяйства региона. – Мы обеспечиваем процветание и создаем рабочие места прямо здесь, в Ниагаре, а также инвестируем в сильный и устойчивый лесной сектор по всей Онтарио».

Проект Niagara Pallet общей стоимостью 9 млн долларов поможет удовлетворить растущий спрос на продукцию компании за счет добавления производственных площадей и установки автоматизированного сортировочного, измерительного и лесозаготовительного оборудования. Ожидается, что проект удвоит экспортные продажи компании в США.

Расширение производства также укрепит цепочку поставок лесного сектора провинции: компания увеличит закупки пиломатериалов Онтарио на 60%, предоставив больше возможностей для лесозаготовителей, лесопилок и грузоперевозок. Финансирование проекта обеспечивается Программой инвестиций и инноваций в лесном секторе, поддерживающей бизнес в повышении производительности,  конкурентоспособности и развитии инноваций.

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