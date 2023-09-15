Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Общество Животные Монреальский парк Ангриньон
Angrignon
Парк Ангриньон.

Монреальский парк Ангриньон

Megan Jorgensen Сен 15, 2023 Животные, Канадская рыбалка, Меган Хорхенсен, Новости, Общество, Отдых, Природа, погода, экология, Хорошие новости Оставить комментарий 49 Просмотров

Несколько слов о монреальском парке Ангриньон

Парк Ангриньон – большой лесной парк Монреаля и одно из самых популярных мест отдыха монреальцев.

О парке Angrignon знают многие. Этот большой городской парк расположен в монреальском городском округе Юго-Запад (arrondissement du Sud-Ouest). Его площадь – 97 гектаров (а вместе с прилегающими территорями, – пустырями, которые пока зелёными насаждениями не охвачены, игровыми площадками и автостоянками, площадь парка достигает 110 километров.

Посередине парка – вдоль него, проходит большое озеро длиной свыше одного километра. Это водяное пространство окружено пешеходными и велосипедными дорожками. Но всё парковое пространство представляет собой тихий и спокойный зелёный уголок.

По данным мэрии Монреаля, в парке Ангриньон насчитывается свыше двадцати тысяч деревьев, среди которых есть клен, береза, ива, тополь, ель и сосна. В парке также можно увидеть различные виды цветов, трав и кустарников.

Животный мир представлен, разумеется, белки – а где их в Монреале нет?, зайцами, лисами, енотами, бобрами, кротами, хорьками и другими млекопитацющими. В озере водятся карпы, окуни, щуки, лягушки и черепахи. А на берегах озера постоянно бродят утки, гуси, лебеди и другие водоплавающие птицы, которые регулярно лениво плавают вдоль берега. В парке гнездятя сойки, дятлы, синицы и другие пернатые обитатели. В общем, парк Ангриньон представляет собой настоящий природный оазис в центре города.

Парк Ангриньон носит своё имя в честь Жан-Батиста Ангриньона, городского советника и члена городского правления, который посвятил много усилий развитию и благоустройству парка.

Парк выполнен в стиле английских садов, в нём гняздятся самые разные птицы, есть игровые площадки для детей и парк-площадка для выгула собак.

В парке Ангриньон также проходят соревнования, но чаще всего просто сотни горожан зимой катаются на санках, на лыжах, на коньках и снегоступах. А летом каждый день в нём можно видеть группы отдыхающих, устраивающих барбекю (в парке разрешён открытый огонь), или же просто собравшихся на пикники. В озере можно рыбачить и плавать на лодках и каноэ (рыбалка по лицензии).

Парк Ангриньон расположен у станции метро Ангриньон (удивительно, не правда ли?), конечной западной станции зелёной ветки метро, на границе собственно города Монреаля и района LaSalle.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*