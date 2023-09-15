Несколько слов о монреальском парке Ангриньон

Парк Ангриньон – большой лесной парк Монреаля и одно из самых популярных мест отдыха монреальцев.

О парке Angrignon знают многие. Этот большой городской парк расположен в монреальском городском округе Юго-Запад (arrondissement du Sud-Ouest). Его площадь – 97 гектаров (а вместе с прилегающими территорями, – пустырями, которые пока зелёными насаждениями не охвачены, игровыми площадками и автостоянками, площадь парка достигает 110 километров.

Посередине парка – вдоль него, проходит большое озеро длиной свыше одного километра. Это водяное пространство окружено пешеходными и велосипедными дорожками. Но всё парковое пространство представляет собой тихий и спокойный зелёный уголок.

По данным мэрии Монреаля, в парке Ангриньон насчитывается свыше двадцати тысяч деревьев, среди которых есть клен, береза, ива, тополь, ель и сосна. В парке также можно увидеть различные виды цветов, трав и кустарников.

Животный мир представлен, разумеется, белки – а где их в Монреале нет?, зайцами, лисами, енотами, бобрами, кротами, хорьками и другими млекопитацющими. В озере водятся карпы, окуни, щуки, лягушки и черепахи. А на берегах озера постоянно бродят утки, гуси, лебеди и другие водоплавающие птицы, которые регулярно лениво плавают вдоль берега. В парке гнездятя сойки, дятлы, синицы и другие пернатые обитатели. В общем, парк Ангриньон представляет собой настоящий природный оазис в центре города.

Парк Ангриньон носит своё имя в честь Жан-Батиста Ангриньона, городского советника и члена городского правления, который посвятил много усилий развитию и благоустройству парка.

Парк выполнен в стиле английских садов, в нём гняздятся самые разные птицы, есть игровые площадки для детей и парк-площадка для выгула собак.

В парке Ангриньон также проходят соревнования, но чаще всего просто сотни горожан зимой катаются на санках, на лыжах, на коньках и снегоступах. А летом каждый день в нём можно видеть группы отдыхающих, устраивающих барбекю (в парке разрешён открытый огонь), или же просто собравшихся на пикники. В озере можно рыбачить и плавать на лодках и каноэ (рыбалка по лицензии).

Парк Ангриньон расположен у станции метро Ангриньон (удивительно, не правда ли?), конечной западной станции зелёной ветки метро, на границе собственно города Монреаля и района LaSalle.