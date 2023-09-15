Биография Джорджа Бёрлинга (George Beurling) – лучшего военного пилота Канады

Биография Джорджа Бёрлинга – героя Канады, лучшего военного пилота страны.

Мы получили письмо от читательницы, которая просит подробнее рассказать о пилоте Джордже Бёрлинге – мы кратко упоминаем его в нашем очередном рассказе о знаменитых жителях Квебека : Краткие биографии квебекцев.

Поэтому мы напоминаем нашим читателям о самом результативном военном пилоте Канады, погибшем в Израиле в 1948 году, когда он решил стать пилотом ВВС только что созданной страны:

Канадец Джордж Бёрлинг родился в 1921 году и жил в городе Вердан (сегодня это район Монреаля). Мать его была англичанкой, отец – шведом.

Джордж стал пилотом в тридцатые годы, пройдя обучение на пилота гражданских линий в возрасте 17 лет. Тут же попытался записаться в добровольческую эскадрилью, которая воевала против японцев в Китае, но не получилось, потом не получилось записаться в финские ВВС во время войны Финляндии со сталинским СССР – из-за возраста – ему 18 лет было – отказали всюду.

В 1940 году Бёрлинг, наконец-то, становится пилотом британских ВВС (в родные канадские ВВС не взяли опять же по возрасту). После учёбы на военного летчика, признан лучшим в своём выпуске и оставлен в школе инструктором. Он требует отправки на фронт, и наконец начальство уступает.

В мае 1942 года Бёрлинг сбивает свой первый самолёт. В июле в одном бою сбивает трёх немцев. В конце июля в одном бою сбивает лучшего итальянского аса и ещё один самолёт. В октябре сбивает опять в одном бою три самолёта. И так далее. Он становится лучшим канадским асом, на его счету 31 сбитый самолёт, хотя это официальный подсчёт – признаны лишь те победы, что подтверждены, по меньшей мере, двумя свидетелями боя, а Бёрлинг часто летал на “свободную охоту” и на разведку. Сбитые в этих случаях вражеские самолёты официально не засчитывались, но считается, что на его счёту ещё не менее двадцати побед.

Несколько Бёрлинг раз ранен, несколько раз прыгает с парашютом. Один раз еле уцелел при катастрофе транспортного самолета (почти все пассажиры погибли, когда самолет упал в море).

После войны, Бёрлинг работает в Монреале в торговой авиации, но неудачно, его увольняют за недисциплинированность (у него постоянно были взыскания на этой почве).

В мае 1948 года Берлинг вступает в ВВС Израиля и отправляется в только что созданную республику в качестве боевого пилота-инструктора. Он ведёт военно-транспортный самолёт Израиля, купленный на пожертвования, но тот взрывается в воздухе из-за аварии топливной системы. Прах его захоронен в Израиле, на горе Кармель, хотя он в стране так и не побывал и хотя еврейской крови в его жилах не было.

Канадское правительство хотело захоронить прах героя в Монреале, но вдова после долгих сомнений выбрала Израиль – «Джордж мечтал жить в Израиле и помогать Израилю. Не получилось. Но пусть покоится в стране, которую он хотел защищать».

На момент гибели Джорджу Бёрлингу было 26 лет.

Изучаем: