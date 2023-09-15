Тайваньская WT Microelectronics выкупила канадскую Future Electronics

Сообщение о приобретении канадской компании Future Electronics за $3,8 млрд опубликовала тайваньская компания WT Microelectronics, второй по величине в Азии дистрибьютор электронных компонентов.

Сообщение о приобретении канадской компании Future Electronics за $3,8 млрд опубликовала тайваньская компания WT Microelectronics, второй по величине в Азии дистрибьютор электронных компонентов.

Собственные средства WT и кредит сингапурского банка DBS будут финансировать приобретение. Завершение сделки ожидается в первой половине следующего года.

Спекуляции о возможном поглощении Future Electronics велись уже давно, но до сих пор сделка не состоялась из-за финансовых и ценовых проблем, как считают аналитики. По их словам, к приобретению компании привели окончание бума полупроводников и увеличение запасов устройств, процентные ставки в США, процентные расходы и финансовое давление со второй половины прошлого года.

По словам председателя совета директоров и генерального директора WT Ченга Цзяцяна (Cheng Jiaqiang), Future Electronics очень хорошо дополняет WT с точки зрения предлагаемой продукции, охвата клиентов и глобального расположения. Слияния и поглощения могут повысить устойчивость цепочки поставок, добавил он.

В первой половине прошлого года WT приобрела сингапурского дистрибьютора электронных компонентов Excelpoint Technology за сумму около 232 млн сингапурских долларов ($170,3 млн).

Компания Future Electronics была основана в 1968 году и работает в 47 странах мира, в ней занято 5200 человек. За первые шесть месяцев года ее чистая прибыль составила $184 млн, а выручка — $2,9 млрд.

По словам представителей WT, руководство, персонал, офисы и дистрибьюторские центры компании, расположенные в Монреале, продолжат работать в обычном режиме. Омар Баиг, президент, главный исполнительный директор и председатель совета директоров компании, войдет в состав совета директоров WT после завершения сделки.

Компания WT заняла четвертое место, а Future Electronics — седьмое в рейтинге американской исследовательской и консалтинговой компании Gartner по объему выручки от продаж в глобальном канале полупроводниковых устройств в 2019 году.

Основанная в 1993 году компания WT является агентом более 80 производителей микросхем по всему миру, продукция которых используется в телекоммуникационном оборудовании, бытовой электронике, интернете вещей, промышленных контроллерах и автомобилях. Чистая прибыль компании за первое полугодие составила 1,7 млрд тайваньских долларов ($53 млн) при выручке 237,6 млрд тайваньских долларов ($7,4 млрд).