Несколько сот жителей Канады обвиняются в незаконном скачивании кинофильмов

Представители правообладателей кинофильмов, которые незаконным образом скачиваются в Интернете, инициировали расследование и преследование таких “пиратов”.

Правообладетели ряда художественных фильмов начали серьёзную охоту на канадцев, которые незаконно скачивают с торрентов копии художественных фильмов. В настоящий момент стражи закона ведут расследование в отношении 1900 адресов IP – уникальный код, позволяющий идентифицировать компьютер, с которого человек входит в сеть. Согласно обвинению, с этих 1900 адресов скачивались новые художественные фильмы, которые пираты незаконно приобрели, а затем предоставили всем желающим возможность эти фильмы скачать. Незаконные торренты очень популярны в тех, кто не хочет или не может платить за законное скачивание кинофильма.

Согласно федеральному законодательству, за незаконное скачивание пиратских копий может быть назначен штраф до 50 тысяч долларов (но речь о максимальной сумме за скачивание большого количества картин и при дополнительных обстоятельствах, например, речь о пиратском скачивнии и перепродаже копий. Но и за разовое скачивание штаф может быть наложен солидный.

Представители истцов (в данном случае, представители правообладателей картины “Жена телохранителя”, одного из фильмов, который стоит в списке истцов) заявили, что очень многие жители Канады скачивают копии картин незаконным образом, и до сих пор они не подвергались никакому наказанию. Теперь же, по словам представителей правообладателей, положение изменится. Закон существует, никаких новых правил вводить не надо. Достаточно прибегнуть к силе существующего закона, который просто не применялся.

Согласно канадским законам, если человек незаконно скачивает материалы из Интернета (фильмы, другие видеозаписи, игры), никакого судебного преследования в его адрес быть не может до тех пор, пока провайдер нарушителя не отправит тому два предупреждения о незаконности его действий и требование удалить скаченные материалы. Если нарушитель не внял предупреждениям после второго раза, власти могут начать судебное преследование. И в этом случае суд почти наверняка признает нарушителя виновным и наложит на него штраф. Хотя посопртивляться можно – например, заверить следствие, что к IP получил незаконный доступ кто-то из соседей, но в следственных органах тоже не дураки сидят. Так что скачивать кино с торрентов и в Канаде уже небезопасно.