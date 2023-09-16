KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека START – Сериал «Папины дочки. Новые». Премьера!

Видеотека START представляет громкое продолжение любимого сериала, которого ждали 10 лет. Даша следует семейной «традиции» и в годовщину свадьбы уходит от супруга и дочерей. Ученый Веник теперь должен стать для Сони, Арины, Дианы и Лизы папой, мамой и другом. Однако для этого понадобится их доверие, а завоевать его не так просто. К счастью, тети, бабушки, дедушки, учителя и друзья придут на помощь главному герою, а заодно и прибавят неожиданных забот. Сериал «Папины дочки. Новые» можно смотреть онлайн на START с 18 сентября.

Видеотека Premier – Фильм «Белый снег»

Удивительная реальная история о маленькой девочке Лене родом из Магадана, которая сумела преодолеть множество испытаний и добиться невероятного успеха в спорте. Действие картины фокусируется на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который в 1997 году проходил в Норвегии. Лена стала первой в истории российской лыжницей, завоевавшей пять золотых медалей из пяти возможных!

Видеотека more.tv – Сериал «Ваша честь»

В видеотеке more.tv доступны все серии криминальной драмы «Ваша честь» с Олегом Меньшиковым в главной роли. Ему достался образ принципиального судьи Михаила Романова, который всю жизнь борется за восстановление справедливости. Однажды его несовершеннолетний сын Антон сбивает мотоциклиста и скрывается с места аварии. Судья без тени сомнений намеревается отвезти сына в участок, чтобы тот сознался. Но оказывается, что сбитый Антоном парень – сын опасного криминального авторитета, которого Михаил лично отправил в тюрьму. Герой понимает, что в случае признания Антону грозит смерть. Как поступит честный судья, если речь идёт о жизни его сына?

Видеотека START – Фильм «Чебурашка»

Видеотека START радует новым взглядом на любимую историю из детства. Сюжет разворачивается вокруг угрюмого садовника приморского дендрария Геннадия Петровича, чья жизнь не отличается особым разнообразием или весельем. Всё меняется, когда он случайно находит невероятное существо. Маленький пушистый зверек с большими ушами мгновенно очаровывает пожилого мужчину, однако про Чебурашку очень быстро узнаёт весь город. Им заинтересовывается и злая директриса шоколадной фабрики Римма. Она хочет заполучить чудо природы для своей внучки, угрожая сотрудникам дендрария серьезными последствиями. Герою и его коллегам нужно придумать, как спасти доброе создание и не потерять работу. Главные роли в картине играют: Сергей Гармаш, Федор Добронравов и Елена Яковлева.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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