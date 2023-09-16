Отключайте телефон – включайте телевизор! Супер новинки – уже на eTVnet!

Осенний телесезон на eTVnet объявляется открытым! Какие кинопремьеры сентября мы рекомендуем включить прямо сейчас? Например, вот эти новинки ! Подписывайтесь на eTVnet и смотрите их все, одну за другой!

Осенний телесезон на eTVnet объявляется открытым! Какие кинопремьеры сентября мы рекомендуем включить прямо сейчас? Например, вот эти новинки ! Подписывайтесь на eTVnet и смотрите их все, одну за другой!

Комитет спасения

Писательница Аглая Ермолаева случайно сбивает на дороге своего учителя по литературе Александра Сергеевича Смирнова, в которого была безумно влюблена в школе. Учитель чудом не пострадал, но выясняется, что он стал жертвой мошенников, потерял квартиру, и теперь ему негде жить. Его сын Митя вскоре тоже остается без жилья – жена выгоняет его из дома и меняет замки. Аглая решает приютить обоих мужчин у себя в квартире и организует так называемый “комитет спасения”, состоящий из бывших учеников Смирнова. Она собирается вывести мошенников на чистую воду и восстановить справедливость, но недооценивает нависшую над ней опасность.

Красная Шапочка.Тайна последнего Волкобоя

В поисках своего отца – Последнего Волкобоя, Красная Шапочка попадает из сказочного мира в современный, где и осознает, что ее отца больше нет. Теперь отважной Шапочке предстоит самой стать Волкобоем, справиться со своими страхами, и одержать верх над волчьей стаей, захватившей ее родной Волшебный город.

Заповедный спецназ 2

Бывший боец спецназа Юрий Тарханов продолжает бороться с врагом не только на территории Байкальского национального парка, но и далеко за его пределами, так как бандитов и мерзавцев хватает везде, а Тарханов со своими ребятами – те люди, которые не могут пройти мимо чужой беды.

Первокурсницы

20 лет назад студентки Жанна и Настя встречали миллениум в стенах общежития и пожелали друг другу добиться всего, чего хотят. Их мечта – открыть роскошный ресторан на побережье. Но годы прошли, ресторан подруги так и не открыли, а институт каждой из них пришлось бросить после первого курса – Настя родила близнецов, Жанна увязла в постоянных романах и замужествах. После того, как Настины сыновья уходят в армию, а Жанна узнает об измене очередного мужа, подруги встречаются и жалеют о годах, которые, как им кажется, прошли впустую. И тогда Жанна решает, что все могло бы быть иначе, если бы они не бросили учебу после первого курса. Подруги придумывают гениальный план – вернуться в институт и заселиться в то самое общежитие, чтобы начать все заново. Сорокалетним студенткам придется нелегко и в учебе, и в общении с молодым окружением. Но Жанна и Настя не собираются сдаваться на пути к своему счастью.

Либерея: Охотники за сокровищами

При строительстве столичного метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад, который доказывает – легендарная Библиотека Ивана Грозного существует! Но находка оказывается забыта на долгие годы и уже в наше время попадает в руки ни о чем не подозревающего Ильи. Теперь его жизнь в опасности, ведь за старинным артефактом начинают охоту могущественные силы. Парень вынужден объединиться со странным незнакомцем, который утверждает, что оклад – это ключ к обнаружению Библиотеки. Помочь им в поисках и разгадать древние шифры берется красотка-филолог Арина. Теперь, чтобы обрести новые ключи-подсказки и приблизиться к разгадке, трио авантюристов нужно побывать в затерянных и опасных местах, разбросанных по всей России – от Вологды до Нарьян-Мара, на суше, под водой и даже в тайных подземельях Кремля.

Умная Маша

Маша – красивая и эффектная блондинка. Но этого мало, чтобы аристократичная семья ее возлюбленного раскрыла свои объятия. Что же делать? Учиться – долго и скучно. Находчивая Маша решается на эксперимент: вживить чип, который в любой ситуации поможет блеснуть интеллектом. Впрочем, изысканная соперница – новая избранница любимого – не собирается сдаваться, а техника может дать сбой в самый неподходящий момент

Нефутбол

Дане Белых с детства твердили, что футбол – не женское дело, но она все равно стала капитаном футбольной команды. Вот только ее команду неожиданно собрались закрывать. Спасти их может только победа. И Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол еще в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут еще и тренер – бывшая “звезда” с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.

В шаге от рая

Семья Потаповых живет, как тысячи других семей со скромным достатком. Они не могут себе позволить многого из того, о чем втайне мечтают. Однако живут дружно, без ссор и эксцессов. Однажды судьба проявляет к Потаповым особую благосклонность – они выигрывают в лотерею неприлично большую сумму денег. Теперь счастливчики могут воплотить в жизнь все свои мечты и ощутить вкус шикарной жизни. Все так и случается – богатые вечеринки, машины, особняки, модные тусовки. Но в отношениях что-то меняется, души черствеют, и пропасть между близкими людьми стремительно растет. А ведь им казалось, что они были всего лишь в шаге от рая…

Телохранители

Три боксера из Челябинска перед вылетом на Чемпионат мира решают подзаработать на Московском турнире по боям без правил. Узнав о нарушении спортивного режима, главный тренер исключает их из сборной. Парни грустно ужинают в ресторане, обсуждая бесславное возращение домой. В этом же ресторане проходит деловой ужин известного московского Адвоката. Не по вине героев, завязывается конфликт с охраной Адвоката. Защищаясь, парни демонстрируют, на что способен профессиональный боксер на пике формы. Это производит неизгладимое впечатление на Адвоката. Герои оказываются в полиции, им грозит тюремное заключение. Адвокат предлагает сделку: тюрьма либо стать его личной охраной. Герои вынуждены принять условия Адвоката и сменить спортивные костюмы на классические.

Анонимный детектив

Олег Рубцов был одним из лучших сыщиков Петербурга, о его оперативных комбинациях рассказывали в институтах МВД. Но из-за алкогольной зависимости карьера Рубцова дала сбой. Подполковник чудом избежал увольнения и был отправлен в один из спальных районов города на должность начальника отдела уголовного розыска. Руководство вспоминает о Рубцове только тогда, когда ему удается задержать опасных преступников, и даже планирует в ближайшее время вернуть Олега в Главк. А пока генерал Ильин из Москвы отправляет в подчинение Рубцову своего сына Павла, недавнего выпускниках института МВД, чтобы тот набрался опыта полицейской службы. Тем временем неожиданно пропадает сестра жены Рубцова – Татьяна, которая работает наркологом в частном медицинском центре. Следователь Туранский пытается как можно быстрее “свернуть” расследование, на котором, по его же признаю, “карьеры не сделаешь”. И теперь Рубцову в одиночку приходится искать преступников, ведь дело о пропаже Татьяны куда более запутанно, чем кажется на первый взгляд.

Девушка из прошлого

Родители Алены и Вари погибли, когда Алена была подростком. С тех пор Варя, как старшая сестра, взяла на себя все заботы о младшей. Она работает акушером-гинекологом в перинатальном центре, но по иронии судьбы, детей у Вари и ее мужа Сергея нет. Пара мечтает усыновить малыша. Алена – инженер. Ее приглашают работать в крупную строительную компанию, впереди – головокружительная карьера и новые проекты. Но все планы рушатся, когда сестры попадают в автокатастрофу. Алена не успевает рассмотреть машину виновника аварии. Но когда она приходит в себя, то все, включая мужа сестры, в один голос твердят, что ей все привиделось в состоянии стресса, и никакой машины не было. Алена принимает решение провести собственное расследование.

Успеть все исправить

Бизнесмен Егор Кормильцев в день своего сорокалетия узнает, что смертельно болен, и что жить ему осталось несколько месяцев. Он отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок, где у него живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет.

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