Краткие биографии самых известных в истории квебекцев

Очередной рассказ о тех, кто создавал современный Квебек и современную Канаду. Самые известные персонажи в истории страны.

Продолжаем рассказывать о знаменитых персонажах Квебека и Канады, чьи имена, чаще всего на слуху. Мы видим эти имена в названиях улиц, городов, районов, школы, больниц. Упоминания этих лиц встречаются повсюду, не знать их считается неприличным. И наоборот, показав, что Вам знакомы эти личности, Вы заслужите уважение собеседника.

Ниже публикуем очередной выпуск кратких биографий тех, кто создал современную Канаду и сегодняшний Квебек:

Доллар Менар (Dollard Ménard). 1913-1997. Полковник, командир канадских десантников во время десанта в фо французском городе Дьепе (Нормандия) 19 августа 1942 года. Во время десанта ранен пять раз. Две трети десантников были убиты, большая часть остальных ранены. Награждён крестом Виктории, высшей наградой страны. После излечения продолжал воевать, после войны занимал важные посты в канадских вооружённых силах.

Оливье Гимон (Olivier Guimond). 1914-1971. Один из самых любимых квебекских комедийных актёров. Сравнивался с Чарли Чаплиным. Ежегодный приз Оливье, вручаемый самым лучшим юмористам Квебека, назван в его честь.

Феликс Леклерк (Félix Leclerc). 1914-1988. Бард, композитор, исполнитель авторских песен, актёр, поэт, писатель. Первые песни записал в 1950 году. Сторонник независимости Квебека. Долгие годы прожил в Европе, где находился в одном ряду с Жаком Брелем и Жоржем Брассансом. Самый почитаемый певец Квебека. Грубо говоря, его значение можно сравнить с фигурой Владимира Высоцкого.

Жан Драпо (Jean Drapeau). 1916-1999. Избран мэром Монреаля в 1954 году. Неоднократно переизбирался. В 1966 получает 95% голосов избирателей, беспрецедентный рекорд на выборах мэра. Уходит на пенсию в 1986 году. При Жане Драпо в Монреале открыто метро, построены крупные центры, проложены автодороги, проведена ЭКСПО-67, Олимпиада 1976 года. Его именем названа станция метро Jean Drapeau и парк на острове Св.Елены.

Роже Лемелен (Roger Lemelin). 1919-1992. Вырос в бедной семье, самоучка, писатель, книги которого переиздаются до сих пор, по ним ставятся фильмы, а сериал по его книге Les Plouffe, описывающей жизнь простых квебекцев, прошёл во многих странах мира.

Морис Ришар (Maurice Richard). 1921-2000. Великий хоккеист, один из самых известных игроков мира. Играл за Монреаль Канадиан. Впервые выступил за Национальную Хоккейную Лигу в 1942 году. В 1945 году устанавливает первый рекорд – 50 шайб в 50 играх. В 1957 году забивает пятисотую шайбу. Всего забросил 544 шайбы. Играл под девятым номером, который больше никогда и никто не будет носить в его клубе.

Джордж Берлинг (George Beurling). 1921-1948. Родился и вырос в Вердане (Verdun). С детства мечтал стать пилотом. С 1940 года на фронте. Сбил 31 немецкий самолёт, лучший канадский лётчик. Погиб в авиакатастрофе отправляясь в Израиль в качестве военного лётчика. Похоронен на военном кладбище в Хайфе.

Рене Левек (René Lévesque). 1922-1987. Выдающийся квебекский политический деятель. Во время Второй мировой войны, военный корреспондент. Затем работает на радио и телевидении. Министр в 1960-1966 годах. В 1968 году основал Квебекскую партию. Премьер-министр Квебека с 1976 по 1985 год. Пример честнейшего и скромного политика, оказал огромное влияние на развитие общества.