«Следующий гол — победный» сорвал бурные овации на фестивале в Торонто

Тайка Вайтити представил свой новый фильм на TIFF. Жюри и зрители мероприятия встретили «Следующий гол — победный» бурными овациями и провожали с неподдельным восторгом. Кажется, что у постановщика получилось действительно выдающееся кино.

Тайка Вайтити представил свой новый фильм на TIFF. Жюри и зрители мероприятия встретили «Следующий гол — победный» бурными овациями и провожали с неподдельным восторгом. Кажется, что у постановщика получилось действительно выдающееся кино. В последний раз Тайка Вайтити был на TIFF он привозил с собой «Кролика Джоджо» — будущего лауреата премии «Оскар» за лучший адаптированный сценарий. И после такой реакции на его новое произведение есть все шансы, что он поборется за «Оскар» и в этом году.

Вайтити вышел на сцену вместе с реальными персонажами картины: Томасом Рогеном, голландским тренером, которого в фильме сыграл Майкл Фассбендер, и Джайей Саэлуа, первой открыто небинарной и транс-женщиной, принявшей участие в отборочном матче чемпионата мира по футболу.

«Я никогда не думал, что сниму фильм о спорте, особенно о спорте, о котором я ничего не знал», — рассказывает Тайка Вайтити на премьере в Торонто.

Судя по мнению публики, посмотревшей киноленту, «Следующий гол — победный» — старомодный, душевный фильм о спорте, очень похожий на фильмы 1980-х и 1990-х годов.

Сюжет картины, основанной на реальной истории и одномённой документалке, повествует об американско-нидерландском футбольном тренере Томасе Ронгене. Его назначили главным тренером сборной Американского Самоа, которую он должен был натаскать на победу в международных соревнованиях.

«Следующий гол — победный» доберётся до кинотеатров 17 ноября.