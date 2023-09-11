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Новости Моди раскритиковал Трюдо за протесты сикхов в Канаде

Моди раскритиковал Трюдо за протесты сикхов в Канаде

Виктория Христова Сен 11, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Моди раскритиковал Трюдо за протесты сикхов в Канаде отключены 41 Просмотров

В Нью-Дели заявили, что сикхи пропагандируют сепаратизм и подстрекают к насилию в отношении индийских дипломатов, наносят ущерб дипломатическим зданиям и угрожают индийской общине в Канаде.

В Нью-Дели заявили, что сикхи пропагандируют сепаратизм и подстрекают к насилию в отношении индийских дипломатов, наносят ущерб дипломатическим зданиям и угрожают индийской общине в Канаде.

Нью-Дели уже давно чувствителен к протестам сикхов в Канаде. В июне Индия раскритиковала Канаду за разрешение провести парад, изображающий убийство премьер-министра Индиры Ганди в 1984 году ее телохранителями, что было воспринято как прославление насилия со стороны сикхских сепаратистов.

«Они пропагандируют сепаратизм и подстрекают к насилию в отношении индийских дипломатов, наносят ущерб дипломатическим зданиям и угрожают индийской общине в Канаде и их местам отправления культа», — говорится в заявлении правительства Индии.

Отношения между Индией и Канадой остаются напряженными. В сентябре Оттава приостановила переговоры по предлагаемому торговому договору с Нью-Дели спустя три месяца после того, как страны заявили о намерении заключить первоначальное соглашение в текущем году.

Моди, который провел двусторонние встречи со многими мировыми лидерами во время саммита G20, не провел ни одной встречи с Трюдо.

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