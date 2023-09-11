В Канаде число рабочих мест выросло на 40 тыс., население — на 100 тыс.

Число новых рабочих мест в Канаде выросло на 39 900 человек, в то время как численность населения выросла на 103 тысячи человек, 8 сентября передает CBC со ссылкой на Статистическое управление Канады.

Число новых рабочих мест в Канаде выросло на 39 900 человек, в то время как численность населения выросла на 103 тысячи человек, 8 сентября передает CBC со ссылкой на Статистическое управление Канады.

За счет этого уровень занятости снизился на 0,1 процентных пункта, до 61,9%. Больше всего рабочих место появилось в сектора научных и технических услуг: 52 тыс. должностей. 34 тыс. вакансий прибавилось в строительстве.

Напротив, сектор образования сократился на 44 тыс. рабочих мест, а в производственном секторе стало работать на 30 тыс. человек меньше. Самозанятых стало больше на 50 тыс. человек.

Государственный сектор вырос на 13 тыс. должностей, а частный уменьшился на 23 тысячи.

Отмечается, что рост числа рабочих мест превысил ожидания экономистов, которые прогнозировали прибавление 20 тыс. рабочих мест. Всего с начала года в Канаде стало на 174 тыс. рабочих мест больше. При этом ежегодно число работоспособных граждан Канады увеличивается примерно на 83 тыс. человек, однако в 2022 году в страну въехали около 800 тыс. человек.