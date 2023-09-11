Премьер-министр Канады Трюдо не смог покинуть Индию

Канадская делегация в полном составе, включая премьер-министра страны Джастина Трюдо, принимавшая участие в саммите Большой двадцатки в Нью-Дели, не может покинуть Индию из-за поломки самолета.

Канадская делегация в полном составе, включая премьер-министра страны Джастина Трюдо, принимавшая участие в саммите Большой двадцатки в Нью-Дели, не может покинуть Индию из-за поломки самолета.

По данным телеканала, в самолете правительственной делегации Канады возникла поломка, которую технический персонал не смог оперативно устранить. В результате, делегация вынуждена оставаться на территории Индии. Время устранения неисправностей, как и время, когда премьер-министр Канады сможет вылететь на родину, неизвестно.

Корректно произнести имя наследного принца Саудавской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда не смог президент США Джо Байден на саммите G20 в Нью-Дели.

Джо Байден попытался исправить ошибку, но вновь потерпел неудачу. «Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама»— произнес президент США в первый раз. Извиняясь, он во второй раз ошибся: «Прошу прощения, Мухаммеда Салама».

Во время этого казуса наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, пытаясь сгладить неловкую ситуацию, медленно отпил воды из своего стакана.